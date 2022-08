Acuerdo de tarifa fue bueno, acepta Dende

Aunque no se consiguieron los US$ 600 millones que Paraguay quería que se repartan y solo lograron US$ 300 millones, el reciente acuerdo tiene dos elementos positivos para Paraguay. El primero, el lado económico, que representa 150 millones de dólares adicionales para nuestro país; y, el segundo, que por primera vez Brasil acepta públicamente que la tarifa de Itaipú es política y no técnica exclusivamente, según señaló Alberto Acosta Garbarino.

“Se apegó a ese principio de seguir con el tema de los costos exclusivamente y eso es un gran logro, que nos va a permitir tener una posición más fuerte en las futuras negociaciones, que sí serán más complicadas, en comparación con la que va a tener de aquí a unos meses, con la tarifa del 2023, pues ahí se van a reducir US$ 1.400 millones de costo de la deuda, con lo cual hay que ver qué se hace”, agregó.

A su criterio hay puntos pésimos que deben tenerse en cuenta, como la demora excesiva en llegar a un acuerdo debido a que Paraguay no tenía una posición clara hasta bien entrado este 2022, a lo cual sumó que los 150 millones de dólares obtenidos serán destinados a un subsidio de la ANDE para más de 1 millón de viviendas, que no es el segmento más bajo de la pirámide social, sino casi de clase media que recibirá un descuento del 25% en su factura entre setiembre y diciembre de este año.

A su vez, el moderador del foro de Dende, Yan Speranza, enfatizó que luego de una dura negociación, se tienen US$ 140 millones para inversiones de la ANDE. Se logró un acuerdo intermedio que marca la pauta de la tarifa que se negociará para el 2023 y el Anexo C., finalizó.