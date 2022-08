INC canceló el llamado para compra de bolsas que estaba sobrefacturado

Tras los cuestionamientos, la Industria Nacional del Cemento (INC), cuyo titular es Ernesto Benítez, canceló la licitación para la compra de bolsas de cemento, cuyos precios ofertados estaban muy por encima del precio de referencia de la convocatoria. La estatal actualmente se está por quedar sin envases y de nuevo podría suspender el despacho de cemento ante esta situación.

El precio de referencia del llamado que se declaró desierto fue de un monto máximo de G. 31.790 millones (contrato abierto con abastecimiento simultáneo), para la compra de 10 millones de bolsas, pero la propuesta de los dos oferentes sobrepasaron enormemente dicho monto, por lo que se tuvo que cancelar

En este sentido, la empresa Bolpar SA ofertó un monto máximo de G. 52.200 millones y la empresa Kuatiapo SA G. 45.200 millones, es decir, G. 20.410 millones y G. 13.410 por encima del precio de referencia, respectivamente. El precio ofertado por cada bolsa fue de hasta G. 5.300 la unidad, según las propuestas, cuando el precio de referencia era de G. 3.000.

La estatal ya había cancelado el despacho de cemento en Villeta a comienzos de este mes, justamente por la falta de bolsas, que luego se consiguió sorpresivamente, pero no se sabe cómo. En este caso, no se maneja si la INC tenía un remanente de un contrato anterior para la entrega de las bolsas o si hizo una compra directa.

Apura dos licitaciones

Lo concreto es que la cementera ya publicó de nuevo dos llamados para comprar los envases. El primero es para la “adquisición de envases vacíos para cemento portland tipo puzolánico CPIV-32 para Villeta” y las ofertas se recibieron ayer. Participó solo la empresa Bolpar, con una oferta de G. 978 millones y es solamente para 400.000 envases (G. 2.445 por unidad, bastante inferior al llamado cancelado). El precio de referencia de esta convocatoria fue de G. 2.400 por cada envase.

El segundo llamado es también para la “adquisición de bolsas para envases de cemento CPIV-32″, cuyas propuestas se comenzaron a recibir ayer y se inició la etapa competitiva de la subasta. En esta convocatoria la INC quiere adquirir 2 millones de bolsas de cemento y, llamativamente, el precio de referencia es mucho más que el llamado anterior, pues se prevé un precio unitario de G. 3.829, por un monto máximo de 7.658 millones.

En este caso, no se sabe aún qué empresas participaron de la subasta, pues todavía no se publicó el acta de apertura de sobres de forma física, que se debe recibir este lunes.

Mientras tanto, la INC se está por quedar sin bolsas de cemento en la planta de Villeta, por lo que se podría una vez más parar el despacho, según denunciaron los obreros. Mientras tanto, la estatal está entregando poco cemento para no quedarse sin producto.

La INC tenía que estar despachando 90.000 bolsas diarias con toda la inversión y hoy entrega entre 20.000 o 40.000 bolsas, con lo cual ni siquiera está empatando, según los trabajadores.

Ante esta situación, los obreros de Vallemí siguen movilizados y ayer cerraron la ruta que conecta dicha ciudad con la capital. Los trabajadores exigen la salida del titular de la empresa, a quien consideran el peor administrador que tuvo la INC.