Obreros comparan a la INC con un “almacencito” y analizan ir a huelga

Trabajadores de la Industria Nacional del Cemento (INC) de Vallemí siguen movilizados y exigen la destitución del titular de la empresa, Ernesto Benítez, a quien responsabilizan de llevar a la deriva a la estatal. Además lo acusan incluso de maltratar a los obreros, por lo que analizan ir en huelga desde esta semana, según informaron.

“El comportamiento de nuestro presidente ya no se sostiene. En la reunión tripartita (que se desarrolló el viernes último en el Ministerio de Trabajo), fue muy maleducado y en tono desafiante hacia el sindicalista Andrés Villalba, le avisó que busque para su lugar porque le va cambiar de puesto”, dijo una de nuestras fuentes.

Agregó que lo más seguro es que vayan a huelga desde esta semana, tanto en Vallemí y Villeta, a pesar de las amenazas de Benítez a los funcionarios. “La tendencia es que nos vamos a una parada total en las instalaciones de la fábrica desde el lunes, además del cierre de la ruta. Esto hasta que el presidente de la República se dé cuenta de que este abogado designado al frente de la INC ya no puede seguir. Su perfil no da para ser presidente de una fábrica cementera”, expresó.

Lea más: Obreros de la INC no llegaron a un acuerdo y seguirán movilizados

Insistió: “No vamos a parar con las amenazas hasta que le cambien y designen a un profesional que tenga perfil para ser presidente de la industria nacional del cemento”.

Entre los problemas actuales, citó que en la planta de Vallemí solo tienen “un puchito” de petcoke (combustible del horno de clínker), que cuando termine tendrán que parar la producción. “Esta parada se debe aprovechar para reparaciones programadas, pero no tenemos repuestos porque el gerente industrial (Diego Quintana), que es master en informática, nunca más apareció por Vallemí”, indicó.

Poca producción, pese a inversiones

Resaltó que ante la falta de experiencia del gerente industrial se compran mal los repuestos, que también dificulta bastante la buena marcha de la fábrica. “Parecemos un almacencito de barrio, tenemos capacidad para producir 600.000 toneladas al año y en el 2021 producimos 319.000 toneladas, con récord de días de parada por diferentes motivos que no tienen que tener una fábrica de cemento”.

Lea más: Obreros exigen la salida del “protegido de Velázquez” de la presidencia de INC

La INC debía ser actualmente una de las empresas públicas más prósperas tras la inversión de US$ 80 millones de los bonos soberanos en sus fábricas de Villeta y Vallemí durante el Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, va de mal en peor porque produce poco y tiene millonarias pérdidas.

“Ojalá qué el presidente de la República se de cuenta que a este señor abogado, Ernesto Benítez, se le acabó el aire y ya no puede sostener la marcha de la fábrica por su inoperancia y desidia total de todos sus gerentes, más el maltrato al que le somete a los personales y la pelea constante con los sindicatos”, aseveró.

Benítez también se muestra molesto con los periodistas que cuestionan su gestión y no responde las consultas de la prensa, ni para dar su versión.