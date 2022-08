Obreros de la INC no llegaron a un acuerdo y seguirán movilizados

Obreros de la Industria Nacional del Cemento (INC) de Vallemí tuvieron hoy una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo con el titular de la empresa, Ernesto Benítez, que es la última etapa antes de ir a una huelga general. En el encuentro no se llegó a un acuerdo por lo que las protestas seguirán, según informaron.

Los trabajadores denunciaron incumplimiento del contrato colectivo de trabajo y, además, la pésima situación financiera de la estatal, por lo que exigen la salida de Benítez de la estatal. Resaltaron que hay varios obreros, recientemente nombrados, que no están cobrando algunos beneficios porque el titular de la empresa se “olvidó” de pedir la ampliación presupuestaria.

“Quedamos en intensificar la lucha con el cierre total de la ruta PY22 (que llega a Vallemí) y el cierre del pórtico fábrica hasta que presente su renuncia. Cada sindicato va a realizar su asamblea y definir los pasos a seguir”, expresó una de nuestras fuentes.

Pésima administración

Los obreros también cuestionan la pésima administración de Ernesto Benítez y que la comunidad de Vallemí lo declarará persona no grata, por empeñarse en destruir la cementera de todos los paraguayos. “El 4 de setiembre tiene que empezar una parada grande para mantenimiento de la fábrica. Hasta este momento no hemos recibido ni siquiera un kilo de estopa (tela especial absorbente) para ser utilizado en la parada. Estamos sin repuestos, sin insumos, no sé para qué vamos a parar si no tenemos nada”, señaló.

Volvieron a señalar que los funcionarios de confianza de Benítez, principalmente los gerentes, no saben ni dónde están parados y que esta situación está llevando al abismo a la empresa.

“Su gerente industrial no aparece, su gerente financiero no sabe hacer ni una reprogramación, su gerente de recursos humanos, una arquitecta, ni idea tiene sobre las funciones de capital humano, su gerente de contrataciones hace todo mal sus licitaciones, entendemos que lo hace de forma intencional para que se pueda hacer vía de excepción, una modalidad que tanto le gusta a este presidente”, aseveró.