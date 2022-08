Si cancelación de matrícula es por denuncias, mensaje es “delicado”, dice referente de colegios privados

Tras el llamativo anuncio hecho en estos días por el colegio lambareño en donde en mayo de este año se dieron a conocer casos de abuso sexual infantil, el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, Luis Cáceres, sostuvo que en caso de tomar esta decisión el centro educativo, el motivo que manifieste debe ser claramente especificado.

Añadió que si la razón es la reacción de repudio de los padres ante los casos filtrados en el que se vieron afectados niños, el mensaje que está enviando la institución “es delicado”.

El representante de las instituciones privadas dijo que el motivo de la cancelación no está expresado claramente en el comunicado emitido por el colegio lambareño.

Agregó que si el mensaje que está pretendiendo enviar el colegio es que no se tienen que denunciar hechos irregulares y no plantear nada que esté incorrecto o rondando lo delictivo, “no es un mensaje adecuado ni lo que corresponde en el ámbito escolar”.

“Están obligados a brindar garantías”

Cáceres resaltó que “los padres y educadores están en la obligación de brindarles todas las garantías a nuestros chicos de que están seguros tanto cuando dan clases como en todo sentido”.

Puntualizó que la institución está obligada a darle el servicio acordado a los estudiantes y, si bien reconoció que el acuerdo puede cambiar ya sea por decisión de la familia o de la institución, el motivo debe ser válido y claro.

“Tiene que haber un trabajo conjunto entre la institución y la familia. Las cuestiones que están mal se tienen que corregir”, opinó Cáceres, quien recomendó el diálogo entre padres y la institución para resolver este conflicto.

Recomienda diálogo entre las partes

“Lo más sano sería acelerar un espacio de conversación. Obviamente, ahí la situación está descompuesta; eso exige de las partes la suficiente madurez para sentarse a dialogar. Una situación como esta no se soluciona con enfrentamientos”, recomendó el referente de las instituciones privadas.

Explicó que existen los reglamentos internos que deben estar construidos en forma participativa por todos los miembros de la comunidad, en forma bilateral y no solo por una de las partes.

“En el espíritu del interés superior del niño necesitamos aprender y crecer a partir de los conflictos, sentarnos a reflexionar qué hizo mal cada uno”, agregó Cáceres.

Reconoció que es todo un problema cuando un niño tiene que cambiar de ambiente escolar, pues sufre desarraigo, y resaltó que los menores no tienen por qué estar en una batalla de adultos.

