Mercado 4: incautan braseros y controlarán instalaciones eléctricas de casillas para prevenir incendios

El incendio de la Feria Aragón fue responsabilidad de sus propietarios por no contar con un Plan de Control de Incendios (PCI) adecuado, aseveró el director del Mercado 4, Juan Villalba, durante la sesión de hoy, de la Junta Municipal de Asunción.

Villalba indicó que este incendio, sumado a siniestros anteriores, propició la aplicación de medidas preventivas para erradicar los “malos hábitos” dentro del “submundo y la subcultura” que represente el populoso centro comercial. Una de las acciones más llamativas, fue la “requisa de braseros”.

Lea más: Incendio en el Mercado 4: desatención de guardias y desidia ante protocolo

El funcionario municipal comentó que en el primer día de inspección del mercado se incautaron 24 braseros, mientras que hoy, hasta las 11 de la mañana aproximadamente, ya se habían requisado más de cinco.

Despejan bocas hidrantes del Mercado 4

Otras acciones del plan de prevención de incendios de Juan Villalba fue el despeje de bocas hidrantes en todo el Mercado 4.

“Solamente me hacen falta despejar tres y este informe lo hago de manera responsable, por un mapeo y un informe que me hace la empresa Essap, que vamos a proceder a hacer por estos 15 días, porque la ordenanza me prohíbe desalojar de manera directa a aquellas personas que ocupan un espacio hasta que yo tenga un lugar donde reubicarlos”, expresó.

Lea más: Mercado 4: incendio de gran magnitud causa enormes daños materiales

Villalba refirió que en ocho cuadras a la redonda del centro comercial hay 18 bocas hidrantes con la presión debida.

Cortaron las casillas del mercado y pintarán franja amarilla

El director del Mercado 4 dijo también que procedió al corte de todas las casillas que sobrepasan la línea amarilla sobre la avenida Rodríguez de Francia. Añadió que esta medida le otorgó motes de “tirano, dictador y represor” por parte de permisionarios.

Villaba expresó que la próxima semana se pintarán las rayas amarillas sobre las calles “más problemáticas del mercado”, que son Battilana y República de Colombia para que se respeten los tres metros de circulación peatonal. Explicó que esa es la medida original de un carril normal, que servirá para el ingreso de vehículos de la Ande o carros hidrantes.

Lea más: Mercado 4: permisionarios reconocen que se alquilaban casillas de forma irregular

“A aquellos que sobrepasen la línea de manera tajante y sin ningún tipo de contemplación, se puedan aplicar las multas correspondientes”, enfatizó.

Conexiones eléctricas y PCI también serán inspeccionadas

Villalba finalizó su discurso antes los concejales diciendo que desde el lunes bajaría “toda la infantería” de la dirección del Mercado 4, la Administración Nacional de Electricidad y los técnicos electricistas de la Municipalidad de Asunción para revisar las instalaciones eléctricas de cada casilla y mesita existente.

“De esa misma forma, el departamento de Prevención contra Incendios (PCI) va a estar realizando el control de todos los locales privados que están dentro de ejido del Mercado 4″, remarcó.

Villalba indicó que ante la mínima falla o falta de implemento técnico que garantice un PCI correcto, se solicitará como medida de urgencia el cese de actividades comerciales para esos locales.