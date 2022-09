Producción de clínker no se reactiva: obreros de la INC irán a la huelga

En una reunión que se desarrolló pasado el mediodía de hoy, los obreros de la Industria Nacional del Cemento (INC) de Vallemí resolvieron ir a huelga una vez que cumplan los requisitos previos que la ley exige para estos casos, porque consideran que la situación de la fábrica es insostenible.

“Se decidió ir a la huelga, cumpliendo las leyes correspondientes”, explicó uno de los funcionarios al terminar la reunión de referencia.

Cuando se le consultó sobre la fecha de inicio de la medida de fuerza, respondió: que ir a la huelga “tiene sus plazos. Debemos sacar durante tres días el aviso en el diario, luego comunicar al Ministerio del Trabajo, a la patronal, y al Ministerio de de la Función Pública. Creo que estos requisitos podríamos cumplir en 10 ó 15 días y luego ya podremos informar una fecha”.

Respecto a la paralización del horno de clínker de Vallemí, razón por la cual la estatal no está produciendo el principal insumo del cemento, señaló que se están viendo alternativas para reparar el problema que se tuvo, pero enfatizó que el principal problema es que hay poco combustible (pet coke), el que para colmo es de muy mala calidad.

Lea más: Paro del horno de INC: no se sabe cuándo se reactivará la producción de clínker en Vallemí

Queda poco combustible y es de pésima calidad

Recordemos que el horno paró el sábado último debido a problemas de desprendimientos de hormigón en su área de calcinados, sector de pico inyección de combustibles (pet coke).

“Entendemos que en el tema fabril, el presidente Ernesto Benítez, con su capricho de siempre, ordenó que se reparé el el hormigón qué se cayó y se utilice todo el pet coke que tenemos en existencia”, explicó.

Agregó que ante esta situación, los trabajadores están indignados, porque según manifestaciones de los técnicos, el pet coke que se tiene prácticamente ya es un desecho . “El combustible ya está mezclado con arenilla y piedritas, por lo que jamás puede ser utilizado, porque nos esperan múltiples problemas. Esto porque permanentemente se va trancar y, de hecho, va poner en peligro las instalaciones de nuestras fábrica”, alertó.

Lea más: Obreros comparan a la INC con un “almacencito” y analizan ir a huelga

No se sabe si adjudicaron la compra de pet coke

La INC había cancelado el llamado que hizo hace poco para la compra de pet coke, debido al elevado precio en que le ofertaron. Rápidamente lanzó una nueva convocatoria y actualmente está evaluando la única oferta que recibió en el marco de la subasta a la baja electrónica para la compra del combustible. También en esta ocasión recibió una sola propuesta y con sobreprecio.

En este caso se presentó la empresa Haydée María Bordón Rodas, que propuso una oferta de US$ 10.890.000 para la venta de 30.000 toneladas del combustible, es decir, a un precio de US$ 363/Ton, monto que está sobrevaluado.

Lea más: INC está en riesgo de quedarse sin el insumo del cemento por inoperancia

Lo máximo que venía pagando la INC por la compra del coque era de US$ 220 por tonelada, pero desde el año pasado, ese precio trepó a US$ 440 en el marco de un contrato con Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. y ahora está a punto de otorgarse otro contrato al único oferente, por US$ 363 la tonelada.