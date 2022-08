Paro del horno de INC: no se sabe cuándo se reactivará la producción de clínker en Vallemí

Obreros de la Industria Nacional del Cemento (INC) informaron que el horno de clínker de Vallemí (Concepción) sigue parado y que todavía no se sabe cuándo se reactivará la producción.

La máquina se paralizó desde el sábado último por problemas de desprendimientos de hormigón en el área de calcinados, sector de pico inyección de combustibles (pet coke).

“Siguen sin reparar el hormigón que se cayó, están esperando la decisión si se espera el inicio de la parada para mantenimiento programado o si se repara para que la máquina siga produciendo hasta que termine el pet coke (combustible del horno) que tenemos, que es solo para producir siete días como máximo”, informó uno de los trabajadores de la planta.

Parada del horno se prorrogaría por 15 o 20 días

Agregó que la tendencia es que la parada sea prorrogada por 15 a 20 días más, ya que para esa fecha se estaría recibiendo los repuestos e insumos que se necesita para el mantenimiento.

“Con esto demuestra que el presidente de la estatal, Ernesto Benítez, no tiene equipos de trabajo y que los pedidos de repuestos e insumos no se hizo en tiempo y forma”, lamentó.

Prosiguió: “Parece qué este presidente de la INC lo único que busca es ayudar a la empresa Cecon (cementera de Cartes), porque todo se hace mal. Por ejemplo, se compran mal los repuestos, no tenemos pet coke, no tenemos bolsas para entregar el producto, no tenemos fuel oil para iniciar proceso de calentamiento después de una parada”.

Situación incierta en las dos fábricas de INC

Añadió que la INC está “muy mal” actualmente y que tampoco existe voluntad para levantar la producción y las ventas, por lo que es incierta la situación de las fábricas de Villeta y Vallemí.

“La verdad que la mayoría compra cemento de privados por inoperancia de este presidente. Perdimos 70% de plazas en cuanto a venta del cemento”, acotó.

“Está entrando por nuestra desidia cemento extranjero y están copando el mercado de la construcción con cemento que no es de la INC. Estamos perdiendo a distribuidores históricos por culpa de la irresponsabilidad de este presidente que no tiene perfil para ser presidente de la INC, porque está formado como abogado, que no tiene nada que ver en una fábrica de cemento”, acotó.

Señaló que los trabajadores seguirán movilizados y que para mañana, miércoles, convocan a una reunión a las 12:30 en el pórtico número dos de la planta de Vallemí.

El titular de la empresa evita informar sobre la nueva paralización de la producción en la cementera.