INC está en riesgo de quedarse sin el insumo del cemento por inoperancia

La Industria Nacional del Cemento (INC) de nuevo paralizó su horno de Vallemí por problemas técnicos y no está produciendo clínker, principal insumo del cemento. También se canceló una licitación con la que pretendía comprar el producto, por lo que hay riesgo de que se quede sin suministro. Constructoras priorizan compra de portland de empresas privadas y alegan que no hay faltante por menor dinamismo de las obras.