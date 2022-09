Video: las frases del pastor José Duarte que generan reacción de defensores de animales

José Duarte es pastor del Ministerio Ejército de Avivamiento del Reino de Dios de la ciudad de Lambaré. El domingo, mientras hacía su servicio religioso frente a numerosas personas, llamaron la atención sus expresiones.

El pastor habló de soñar con gatos, buitres o cuervos. Preguntó quiénes soñaron con estos animales e invitó a sus fieles a pasar al frente y contar sus sueños.

“La gente está acostumbrada a recibir el gato que le regala la vecina. Y te plantaron un ‘brujo generacional’ en tu casa y por eso las cosas no prosperan”, comentó Duarte.

En otro momento, continuó la idea: “Cuando vas a cocinar tenés a un ser sin cuerpo que te está observando. Y decis a tu esposo: Mi amor, este gato me mira mucho”. Vas al baño y el gato te sigue (...) Hay gente que va a tirar animales a la calle y discúlpenme las hermanas gateras”.

En otra parte una persona muestra la foto de un gato muerto que apareció en su casa y el pastor dijo: “así quedará tu enemigo”. También subrayó que un “profundo olor a gato” es “profundo olor a demonio”.

Luego otra persona relató que había matado a un gato accidentalmente mientras conducía y que después de aquel episodio casi choca a otros cinco.

A esto, el pastor respondió entre risas: “vas progresando”, pero luego añadió “con esto no estoy metiendo que maten a todos los animales, no, no... no, no, no.”

El escrache en redes sociales contra el pastor no se hizo esperar

La internauta Denisse Torres viralizó desde su instagram la grabación del momento y sostuvo que es una blasfemia y que va a denunciar esta apología en Defensa Animal.

Torres arrobó en sus posteos a Defensa Animal, Pako Rescate Paraguay y a Patapatrulla Paraguay, buscando generar conciencia y que esta situación no se quede en la nada.

“Les felicita e insta a tirar sus gatos que tienen como mascota. Auxilio para denunciar a este loco”, dijo Torres.

Edith Ortiz Gullón que es vocera de la organización defensora de los animales “Pako Rescate”, confirmó a ABC que han presentado una denuncia por maltrato animal luego de conocerse este culto donde se alentaba a eliminar a los gatos.

Antecedentes del pastor José Duarte

El año pasado, José Duarte fue denunciado por sus propios vecinos por polución sonora. En aquella ocasión también fue escrachado pero en la calle.

Duarte les amenazó diciendo: “habrás muerto en los próximos días, si sigues con la obra de atacar al Señor”.

En esa oportunidad, los manifestantes dijeron que estaban cansados del ruido y “gritos” que efectúa el pastor, método con el que supuestamente expulsa a los demonios.

