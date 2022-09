Descuentos del 25% en facturas de la ANDE rigen desde este mes

Todas las facturas de la ANDE para clientes residenciales en baja tensión, emitidas en setiembre y que tengan un consumo eléctrico hasta 1000 kWh, verán los descuentos del 25%, explicó el gerente comercial de la institución, Rodys Rolón.

Indicó que si se cumple con el requisito del consumo hasta la cantidad tope de kilovatios/hora, entonces va a aparecer el concepto de descuento en la factura con el monto correspondiente.

Cabe recordar que el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, había explicado que el descuento del 25% en las facturas de electricidad de sus consumidores residenciales no lo financiará la empresa estatal, sino la Itaipú Binacional, a través de sus fondos sociales.

El funcionario detalló que de los US$ 80 millones que tendrá disponible Itaipú para los gastos sociales, estiman que el descuento representará entre US$ 20 millones y US$ 24 millones, en total por los cuatro meses que durará el beneficio. Esta cifra dependerá del consumo que los 1.105.000 usuarios residenciales tengan durante el periodo que dure el descuento.

El anuncio de esta reducción temporal en las cuentas de los usuarios residenciales de la ANDE se hizo el mismo día (9 de agosto pasado) en que se dio a conocer el resultado de las negociaciones con el Brasil por la definición de la tarifa de Itaipú para el año en curso.

Sosa fue categórico al señalar que con la reducción en US$ 40 millones por la facturación en compra de potencia al bajar la tarifa a US$ 20,75 kW/mes es totalmente insuficiente todavía para equilibrar los costos de la ANDE.

Además, la ANDE informó que se mantendrá el subsidio de entre 25% y 75% de la tarifa vigente para 260 mil usuarios, que son beneficiados con la tarifa social.

Otras promociones vigentes

Otra campaña vigente de la ANDE, es la denominada “Promo 6.0″, que entró en vigencia desde el 1 de setiembre y se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

Consiste en que los clientes con contratos activos e inactivos en Media Tensión, podrán acogerse a la financiación de sus deudas totales acumuladas (incluido el recargo por mora), con una entrega inicial mínima del 20% y el saldo en hasta seis cuotas sin intereses.

La gestión podrá ser realizada de manera presencial o a través de la web (www.ande.gov.py) o la aplicación Mi ANDE, mediante el fraccionamiento electrónico.

Esta promoción no incluye a los clientes con uso intensivo especial de energía eléctrica, como minería de criptoactivos, token y data centers (con factor de carga mayor al 80% en los últimos tres meses).

“Epagapa...” sigue hasta finales de año

La ANDE también extendió hasta finales de este año su promoción “Epagapa ha epaga sa’ive” (pagás todo y pagás menos), buscando que más usuarios puedan ponerse al día con sus deudas. La promoción permite la exoneración del recargo por mora, si se paga al contado el total de la deuda, y es válida para todos los clientes abastecidos en baja tensión.

Otra de las ventajas que ofrece la ANDE en la promoción es la actualización de nombres y de cargas hasta 33 kW de potencia contratada, sin costo. Asimismo ofrece el fraccionamiento de la deuda hasta en seis cuotas corridas, sin intereses ni recargos moratorios, con una entrega inicial.