MEC: Docentes protestan contra uso obligatorio de plataforma digital

Docentes agremiados en la OTEP-SN (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional) salieron a protestar en distintos puntos del país en rechazo al uso obligatorio de la plataforma digital del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Piden que la herramienta sea opcional, teniendo en cuenta que no se adecua a la realidad por la falta de conectividad y equipos adecuados por parte de docentes y alumnos.

Noelia Caballero, del comité ejecutivo nacional de la OTEP-SN, dijo que los profesores no están en contra de la plataforma, pero sí de su obligatoriedad. “Acá, en Central, no hay conectividad. Nos dejan internet de Copaco y este solo llega a las direcciones, no hay expansores de la señal. Por eso no es factible el uso de la plataforma del MEC”, indicó.

Caballero añadió que durante dos años de pandemia los docentes tuvieron que financiar la educación virtual con la compra de paquetes de datos e incluso adecuar sus casas con internet para intentar llegar al alumno. Indicó que la cartera educativa es la que debería financiar los insumos (computadoras) y el acceso a la red.

Docentes compran saldo para usar plataforma del MEC

Héctor Ortiz, secretario general de la OTEP-SN, Regional Caaguazú, comentó que los maestros del interior del país no están preparados para utilizar dicha plataforma. “Internet está muy lejos de nosotros y, además, los docentes tenemos que financiar con saldo para internet. El MEC pone el documento, pero el plan no está adaptado a nuestra realidad”, enfatizó.

Ortiz explicó que muchos gastan en torno a G. 200.000 para comprar saldo y usar la plataforma del MEC. Comentó que las falencias son gigantescas en cuanto a infraestructura y alimentación escolar, como para exigir el uso de una herramienta digital que ni siquiera es accesible.

El representante sindical sentenció que las autoridad piensan 30 a 50 años adelante, pero la realidad en las escuelas del interior no se avanzó un paso.

Las capacitaciones del MEC no satisfacen dicen los docentes

Moelia Caballero reclamó también que las capacitaciones que desarrolla el MEC tampoco satisfacen. “Queremos que sean de forma presencial y dentro del horario laboral”, dijo la sindicalista. Explicó que los talleres se llevan a cabo los sábados o fuera de sus horas de trabajo, lo que representa mucho desgaste diario y que atenta contra su descanso y actividad familiar.

“Que nos cubran los reemplazos para que los docentes se puedan capacitar”, solicitó.

Finalmente, los maestros pidieron la universalización de la alimentación en las escuelas, debido a que hasta la fecha es deficiente en varios puntos del país. Comentaron como experiencia que en Limpio, en pleno departamento Central, solo cinco instituciones gozan del almuerzo escolar.