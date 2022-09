Detienen a personal militar por abuso sexual de su hijastra en Yaguarón

El hecho de supuesto abuso sexual en niños fue denunciado el jueves pasado en una compañía de la ciudad de Yaguarón. La madre reveló que se enteró de lo sucedido con su hija esa tarde, luego de que desapareciera y le revelara que fue víctima de violaciones desde pequeña por parte de su padrastro.

Según el relato, la menor de 13 años había salido de su hogar al mediodía para ir a participar de un evento del colegio. Como era las 17:00 y no regresaba, su madre salió en su busca, pero no la encontró. Luego llegó a la casa su pareja, el personal militar, y juntos salieron a buscarla en moto. Como no la encontraron, retornaron nuevamente hacia la casa.

Lea más: Serios indicios de un caso de abuso sexual en escuela de Yaguarón

La madre relató que cuando estaban por llegar a su vivienda, vio que su hija iba camino a la casa de su abuela materna. Al reclamarle por no haber regresado y decirle que tanto ella como su padrastro estaban preocupados, la niña le respondió a la madre que él no está preocupado por ella, sino que se sentía celoso.

Esta respuesta alertó a la mujer, quien le consultó a su pareja por qué eso dijo su hija y el hombre se hizo del desentendido. La niña le gritó al hombre: “Vos sabes qué me hacías desde niña. Ahora quiero suicidarme”, según relató la mamá de la menor.

Lea más: Madre entrega carta a la ministra de la niñez y pide que el abuso sexual de su hijo no quede impune

Fiscal ordenó su detención

El hecho fue denunciado ante la Policía por la madre de la menor. El fiscal Alfredo Ramos Manzur, de la Unidad II Penal de Paraguarí, ordenó la inspección de un médico forense y una psicóloga del Ministerio Público. Luego de recibir los informes remitidos por los profesionales intervinientes, ordenó su detención.

El fiscal Ramos Manzur manifestó que en el transcurso del día será imputado por “Abuso sexual en niños” y solicitará al juez de Garantía Hilario Bustos la prisión preventiva, que deberá guardar en Viñas Cue.

Víctima desde los seis años

El agente fiscal manifestó que ya se tomó indagatoria a la madre, quien se ratificó en su denuncia. También escuchó la versión de la víctima, se cuenta con los informes y las evidencias, que demuestran que fue víctima de abuso sexual, presumiblemente desde que tenía 6 años.

Este distrito es uno de los municipios donde más hechos de abuso sexual en niños son denunciados en el departamento, y según los datos, la mayoría de ellos ocurren en el entorno familiar; recientemente dos casos fueron hechos que ocurrieron presumiblemente en instituciones educativas.

El primer caso de este distrito que había conmocionado al país fue el de Felicita Estigarribia, quien fue violada y asesinada sobre una piedra al pie del cerro Yaguarón, un 31 de agosto del 2004. En su homenaje en el año 2015, el Gobierno Nacional fijó el 31 de mayo como Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes del Paraguay. La medida fue adoptada en virtud del Decreto Nº 3279, con el propósito de concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia de denunciar los hechos de violencia sexual.

Lea más: Felicita, la niña de las mandarinas