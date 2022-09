Fiscalía confirma blanqueo a Zacarías Irún y a su esposa del proceso de declaración falsa

Por Dictamen N° 1840 del 26 de setiembre de 2022, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo que realizó la fiscala Natalia Fúster a favor del senador colorado Ernesto Javier Zacarías Irún y de su esposa Sandra María McLeod de Zacarías, del proceso penal de declaración jurada falsa.

La fiscala adjunta Salomón Marín argumentó en su dictamen que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar conforme al criterio objetivo que impone la norma penal y que, por lo tanto, no puede sancionar conductas no previstas en la legislación.

La Fiscalía Adjunta asimismo menciona lo dispuesto en el Art. 359, inc. 1 del Código Procesal Penal que establece taxativamente: “Corresponderá el sobreseimiento definitivo cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye hecho punible o que el imputado no haya participado en él”.

Con relación a McLeod

Como fundamento para desligar a Sandra McLeod del proceso penal, la adjunta Salomón Marín hace mención al dictamen de la Contraloría N° 3136 del 12 de setiembre de 2019 y un examen de correspondencia de bienes afirma que no se encontraba obligada a comunicar la obtención del préstamo de G. 500.000.000 tomado el 23 de mayo de 2018 de la Cooperativa Universitaria, ya que su concesión no se dio antes de su ingreso a la función pública.

Correspondencia de bienes de Zacarías Irún

El Ministerio Público le atribuyó, como base del proceso penal, no haber consignado en las declaraciones juradas de fechas 13 de julio de 2018, 1 de agosto de 2018, 29 de agosto de 2018, 12 de setiembre de 2018 y 3 de octubre de 2018, los siguientes inmuebles:

*Departamento ubicado en el edificio Sollar Pallace Residence, en Brasil.

*Departamento y garaje ubicados en el edificio Continental Exclusive Residence, Brasil.

La fiscala adjunta refiere en su dictamen que los agentes intervinientes obtuvieron de la Contraloría General de la República las declaraciones juradas del funcionario Ernesto Javier Zacarías Irún de fechas 13 de junio de 2018, 1 de agosto de 2018, 29 de agosto de 2018, 12 de setiembre de 2018 y 3 de octubre de 2018.

Posterior a la fecha de requerimiento conclusivo de la presente causa, se ha incorporado al expediente judicial la Nota de la Contraloría General de la República N° 6165 del 30 de diciembre de 2020 donde consta el examen de veracidad de la declaración jurada de bienes y rentas de Zacarías Irún.

También concluye el dictamen de la Fiscalía Adjunta que los valores por los cuales compró en Brasil los departamentos Zacarías Irún, tienen valores aproximados a lo que menciona en su declaración jurada de bienes.

Antecedentes

El 9 de setiembre pasado, luego del pedido de sobreseimiento definitivo realizado por la fiscala Natalia Fúster de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a favor del senador Ernesto Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra María McLeod, exintendenta de Ciudad del Este.

En la mencionada audiencia, el juez penal de garantías Mirko Valinotti aplicó trámite de oposición y el dictamen de la Fiscalía Adjunta fue conocido este lunes en el cual se allana al pedido de sobreseimiento definitivo solicitado por la Fiscalía.