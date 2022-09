Tomateros aseguran que comerciantes chantajean y tienen a sus antojos al Gobierno

Según la denuncia pública hecha por los tomateros, los comerciantes del Mercado de Abasto y de otros puntos de distribución, chantajean a las autoridades del Gobierno para comprar la producción del país. Aseguran que constantemente exigen permisos de importación para ciertos productos a cambio de la compra de un pequeño porcentaje de lo que se genera en el país. Indicaron que, si no se les concede sus exigencias, amenazan en realizar “el ingreso ilegal de los productos frutihortícolas”.

A todo este tema se suma que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) estarían blanqueando el ingreso de productos ilegales para que puedan ser comercializados libremente en el país.

El presidente del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Abel Brítez, comentó que ayer se reunieron con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Unidad Interinstitucional de Prevención y Persecución del Contrabando (UIC) y el SENAVE, con quienes se llegó a un acuerdo de trabajo para reactivar la venta de los tomates. Indicó que uno de los acuerdos consistió en que los comerciantes deben comprar obligatoriamente 50% de productos nacionales y el otro 50% del extranjero con el fin de mantener el equilibrio económico de los agricultores del país. Explicó que con esta situación, se podrá mantener el flujo de ventas de lo que genera el país y se evitarán grandes perdidas en el campo.

Lo que dijeron desde la ASICOPACE

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (ASICOPACE), Simón Espínola, negó rotundamente las acusaciones y dijo que solo importan los productos cuando no existe a nivel nacional. Aseguró que la organización adquiere el 70% de la producción nacional y que solo el 30% lo traen del exterior. Indicó que el contrabando de los productos lo hacen comerciantes particulares que no forman parte del gremio y que no pueden hacer nada sobre la situación.

Comentó que actualmente se están manifestando frente al MAG para exigir la liberación de 6 cargas de papas varados hacia el lado argentino que debían ingresar ayer, pero que no lo pudieron hacer a causa de un contratiempo registrado en el vecino país. Añadió que la organización está muy comprometida con la producción nacional y que incluso provee de insumos para los agricultores del país.

Tras la reunión de ayer, se espera que los miles de tomates varados en los centros de acopios puedan ser comercializados y evitar grandes perdidas a los productores del país.