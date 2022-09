Transformación Educativa: feministas y pro familia con posturas dispares

Kuña Poty es una organización feminista de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, que salió a defender el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) tras las protestas de grupos “pro familia”, que se manifestaron en esa misma ciudad, sobre la avenida Bernardino Caballero de esta localidad, exigiendo la suspensión del plan.

Mediante un comunicado, Kuña Poty expresó su apoyo al proceso (PNTE), “que contemple un enfoque de derechos, igualdad de género, inclusión e interculturalidad”.

El material agrega que la organización “observa con preocupación y repudia la campaña de desinformación, miedo y discriminación que promueven sectores autodenominados pro vida y familia, que confunden a la ciudadanía con la tergiversación de conceptos y documentos oficiales”.

Sobre la afirmación del ministro de Educación Nicolás Zárate, de declararse “pro vida”, la coordinadora de comunicación del grupo feminista, Sofía Masi, dio la siguiente reflexión: “nosotras entendemos que el ministro se posiciona de esta manera en el afán de que esta transformación salga a toda costa”.

Masi añadió que ven “con preocupación” que el titular del MEC no pueda defender principios tan básicos como la igualdad entre hombres y mujeres en un sistema educativo.

¿Por qué defender el Plan de Transformación Educativa?

La coordinadora de Kuña Poty explicó que si bien dentro del documento conocido como Segundo Acuerdo no se habla explícitamente sobre enfoques de género y de derecho, tampoco existen articulados que estén en contra. Masi enfatizó que incluso la Constitución Nacional propone que dichos temas sean contemplados en una transformación educativa.

“La propia Constitución Nacional garantiza la igualdad de las personas y la igualdad de hombres y mujeres, y el pluralismo ideológico. Claramente el documento, como lo estuvimos leyendo, no va en contra de estos principios”. expresó Masi.

Sobre el tema de enfoque de género, Masi dijo que éste no va en contra de la familia. “Vemos que existe mucha ignorancia y mucha falta de información desde el propio Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con estos temas”, remarcó.

“Espacios de debate no son plurales”, refieren

Desde la organización feminista, que hoy le levanta el pulgar al PNTE, mencionaron que toda la información que reciben del plan se basa en medios de comunicación y documentos oficiales.

“Lo que vemos es que al menos a nivel departamental, los espacios de debate sobre la transformación no son plurales. Aquí se hizo un foro departamental en Santa Rita. Y como organización no nos invitaron hasta ahora a ningún espacio de debate sobre el tema”, resaltó Masi.

MEC dice que Transformación Educativa no contempla contenidos

La viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, en entrevista con ABC Cardinal aclaró que el plan de Transformación Educativa no contempla la malla curricular, es decir, que no introducirá ni un solo contenido nuevo. “No se inició el programa de desarrollo curricular (...) Eso no hay en el plan y tiene que ver con procesos de discusión que llevarían dos años”, indicó.

Sosa enfatizó que el PNTE únicamente menciona la cantidad de recursos necesarios para empezar a tocar los contenidos. Según la funcionaria de Estado, el desarrollo curricular tiene un costo de US$ 2 millones anuales, que no hay en caja. Sosa exhortó a que no se mezclen las cosas.

El desarrollo de la estrategia del Plan Nacional de Transformación Educativa inició en 2017, pero se realiza con mayor énfasis y desde el MEC desde 2019. Desde entonces, las consultas, mesas de trabajo y demás, se realizan con dinero del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), que en total prevé una inversión de G. 23.364 millones, o US$ 3,3 millones al cambio actual.