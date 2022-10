Coordinador de vecinos de vía del tren afirma que “no existe franja de dominio”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Wilfrido Fernández, de la Coordinadora de Comisiones Vecinales del Tren de Cercanías, expresó sus objeciones al proyecto de ley que busca establecer una franja de dominio de 14 metros –siete a cada lado– de la vía antigua del ferrocarril para el nuevo tren.

Fernández, dueño de un edificio que se vería afectado por el proyecto, afirmó que existen dudas de que el proyecto del tren de cercanías sea “viable desde el punto de vista jurídico”, exponiendo que -según la Ley 6.084/2018- “no existe franja de dominio”.

Lea más: Fepasa afirma que proyecto es sólido y garantiza que tiene documentos de franja de dominio

“Se determinó que Fepasa (Ferrocarriles del Paraguay SA) no tiene títulos de propiedad en la franja de dominio del tren, no hay punto de discusión; el tren no tiene franja de dominio en ninguna parte del tramo entre Asunción e Ypacaraí”, dijo Fernández.

Agregó que, según el artículo 10 de esa ley, se debe presentar al Congreso Nacional un “estudio comparativo” que evalúe la viabilidad comparativa de otros tramos para el tren, como la Costanera de Asunción, antes de que se decida una franja de dominio.

“Carnicería económica y social”

La semana pasada, el presidente de Fepasa, Lauro Ramírez, afirmó que la empresa cuenta con títulos de propiedad de la franja de dominio e insinuó que los cuestionamientos contra el proyecto obedecen a intereses económicos.

Lea más: Estado debe gastar US$ 33 millones para liberar la franja del tren de cercanía

Fernández afirmó que su edificio respeta la franja de los siete metros, pero que las sedes de varias empresas y un gran número de domicilios en la zona sí se encuentran ubicados a menos de siete metros de la vía histórica y se verían afectados.

“Si se eleva a 14 metros en zona urbana (la franja de dominio) se hace una carnicería económica y social sin precedentes; se destruyen más de 120 empresas y 2.500 viviendas de familias con títulos de propiedad”, afirmó Fernández.

Un informe preparado por el Ministerio de Hacienda con base en datos de precatastro de Fepasa que datan de 2015, sin haber realizado visitas de campo para actualizar la información sobre el terreno ocupado, señala que liberar la franja de dominio requeriría indemnizaciones por un valor aproximado de US$ 33 millones, si es que se determina que el pago de indemnizaciones corresponde.

Lea más: Todo apunta a que proyecto del tren de cercanías será otro metrobús, según senadores

El proyecto del tren de cercanías

El MOPC y Fepasa quieren entregar el plan del tren de cercanías sin licitación a la estatal Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus socias (Hyundai, entre otras). Un proyecto de ley actualmente en estudio en el Congreso plantea permitir a Fepasa “subconcesionar” este tren.

La estatal coreana KIND, el Gobierno de Corea y empresas privadas quieren financiar toda la obra a través de préstamos al país, pero hasta ahora no hay un acuerdo de “gobierno a gobierno”, tal como están pretendiendo vender el plan a la opinión pública.