Alegan injustificada baja de precio del ganado

Un grupo de ganaderos que pidió el anonimato denunció que el precio del ganado estaría bajando por acuerdo de los frigoríficos en forma artificial, porque unos meses atrás estaba en US$ 3,90 por kilogramo al gancho, y ayer se estaba pagando incluso a US$ 3,00 por kilogramo al gancho, lo que genera gran preocupación en el sector. Explicaron que el volumen de exportación de la carne están casi igual que el año pasado, pero los precios promedios se encuentran más altos, lo que no condice con lo que recibe el productor.

Reclamo ante Conacom

En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli Romañach, realizó un reclamo ante la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), sobre la presunción de que los frigoríficos podrían estar manipulando artificialmente la demanda del ganado.

La grave denuncia de la ARP y sus regionales fue sobre reiteradas estrategias que utilizan las industrias frigoríficas para bajar el precio del ganado.

“Cualquier acuerdo entre frigoríficos para fijar o imponer precios será un pacto prohibido y contrario a la Ley N° 4596/13 de Defensa de la Competencia. La ARP, como entidad que nuclea a los productores, denunciará y atacará con todo el rigor que le permite la ley cualquier práctica que sea contraria a la libre competencia en el mercado”, expresó el presidente de la ARP.