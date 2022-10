Mientras directora hace campaña política, Diben no atenderá a necesitados por “fumigación”

La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) informó ayer, jueves, que su oficina central estará cerrada este viernes por trabajos de “fumigación, refacción y mantenimiento”.

Esta disposición está generando inconvenientes en aquellos que requieren la ayuda económica que brinda la Diben, que en algunos casos es de urgencia.

Una mujer acudió bien temprano este viernes a las oficinas de la institución para pedir un apoyo económico porque no puede pagar un estudio clínico. “Vine para presentar una carpeta y pedir ayuda para un estudio que me pidieron en IPS y que es muy caro”, comentó. Agregó que no estaba al tanto del cierre.

También lamentó que tendrá que volver otro día para intentar conseguir que la Diben le brinde la ayuda.

Ningún funcionario para atender necesidades en Diben

Un guardia de la institución informó a ABC TV que la sede estará cerrada este viernes porque en el local se realizarán trabajos de fumigación, refacción y mantenimiento de obras.

Así también, señaló que hoy no se atenderá a aquellos que vayan a solicitar ayuda porque la Diben no previó que siquiera un solo funcionario acuda este viernes a las oficinas.

Mientras la ciudadanía no puede acceder al apoyo estatal, la directora de la institución, Carmen Alonso (ANR), está centrada en su campaña al Senado.

Alonso pertenece al equipo político Fuerza Republicana, que es liderado por el presidente Mario Abdo Benítez.