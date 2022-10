Transformación Educativa: anuncian marcha contra el plan del MEC para este jueves

Miembros de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia (Recnapy) realizarán una marcha en contra del Plan Nacional de Transformación Educativa este jueves, 20 de octubre. La convocatoria está fijada para las 09:00, en la plaza De la Democracia.

Según miembros de la organización, el proyecto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se “halla viciado, con lineamientos internacionales que violan la Constitución Nacional”.

Desde Recnapy manifiestan que “las ideologías impuestas en el PNTE son parte del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que es la ejecución de la Agenda 2030 en Paraguay”, la cual, supuestamente, “no fue discutida ni consensuada con el pueblo paraguayo”.

La organización, además de rechazar el proceso de Transformación Educativa, solicita la derogación de la Ley 6659/20, correspondiente a una donación de la Unión Europea para la ejecución de proyectos en materia de educación.

Desde Recnapy indicaron que el apoyo financiero “compromete y condiciona al Paraguay a transformar la educación bajo la guía de la Agenda 2030″.

Transformación Educativa no atenta contra interés del niño

Desde Familias por la Educación Integral del Paraguay (Feipar) afirman que el PNTE no atenta contra el artículo 54 de la Constitución Nacional, que trata del interés superior del niño.

“La familia, la sociedad y el Estado son los responsables del bienestar de los niños, niñas y adolescentes y habla de una corresponsabilidad (...) La familia es el garante principal”, comentó la presidenta de Feipar, Paola Vaccotti.

Vaccotti agregó que ni el Estado ni nadie puede sacar a los padres la patria potestad. “La única forma de sacarle la patria potestad a alguien es cuando hay peligro de la vida del niño, o hay un abuso sexual, o hay una situación sumamente extrema”, enfatizó. Explicó que el Estado es el que vela por no separar al niño del vinculo familiar.

El MEC negó en varias oportunidades que el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) esté vinculado con una “agenda” no discutida con el pueblo y también negó que el aporte económico de la Unión Europea tenga condicionantes. El embajador de la Unión Europea, Javier García de Viedma, aclaró también en una entrevista: “no decidimos el contenido del currículum educativo, no nos metemos en eso en absoluto”,