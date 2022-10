Precio del ganado cae a US$ 3,00/k y afecta rentabilidad, advierte la ARP

A principios de este año, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del novillo en Paraguay estaba en US$ 3,90 por kilogramo; luego, como consecuencia de las sanciones y la disminución de los envíos a este país que es nuestro segundo mercado del rubro, la cotización del ganado bajó a US$ 3,3 por kilogramo. Con el correr las semanas, la exportación de carne a Rusia se fue recuperando y el precio del novillo subió a US$ 3,70/K. hasta julio.

Posteriormente, el precio del ganado registró sistemáticas disminuciones hasta quedar actualmente el precio de lista en US$ 3,00 por kilogramo. Pero, en comunicación telefónica con varios productores, estos advirtieron que en la práctica ya está en US$ 2,90 por kilogramo y con tendencia a bajar aún más.

Lo que dice ARP

“Luego de más de dos años de un gran esfuerzo y trabajo tesonero para poner a disposición del mercado los mejores animales, con la mejor carne, hoy nos encontrarnos con precios que no cubren los costos. Muchas familias ganaderas entregamos el corazón y terminamos con pérdidas, así es la vida del productor”, expresó el Dr. Pedro Galli.

“Teníamos previsto un precio piso de entre US$ 3,80 y US$ 4,00 por kilogramo al gancho para entrega en esta época, para animales terminados en confinamiento, y nos encontramos con precios de US$ 2,90 por kilogramo. Eso genera grandes pérdidas, sobre todo porque no podemos salir todavía de los estragos de la desastrosa cosecha de soja”, declaró.

China, una de las causas

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Carne de la ARP, Dr. Mario Balmelli, explicó que China es hoy el mayor importador de carne bovina del mundo, mercado que ha tenido un importante bajón en sus compras, según reportes.

“No es la primera vez que eso pasa con China, sucedió también en noviembre del 2019. Había disminuido su consumo por la pandemia, pues el gobierno Chino encara la lucha contra el Covid con cuarentenas estrictas, que determinan que haya una disminución del consumo de carne y sobretodo en los hoteles, restaurantes y catering”, señaló. Añadió que dichas medidas han afectado, según algunos analistas internacionales, en un 35% del PIB chino.

El Dr. Mario Balmelli también dijo que en agosto y setiembre China importó un volumen descomunal y por eso se cree que está con un sobre stock, ya a fin de julio dio una primera señal con un primer recorte de 10% y ahora lo vuelve a hacer en el mismo orden, acotó.

“Además, hay una fiesta nacional y feriados largos; la relección de Xi Jimping está en proceso y se espera que luego libere las cuarentenas”, explicó. También refirió que hay un retraso cambiario que complica la situación.

“Pareciera que momentáneamente China está recuperando una alta producción de cerdos y peces, todas estas condiciones permitieron que ejerzan una fuerte presión a la baja en volumen importados y precios negociados de carne vacuna”, argumentó Balmelli. Sin embargo, estimó que eso podría ser temporal y se espera que luego vuelva a aumentar paulatinamente.

Añadió que hay que saber aprovechar la dinámica de precios de los comódities, como han hecho los otros países del Mercosur en su momento. “En el caso de la carne, nuestro país vio pasar el tren, hemos dejado de ingresar cientos de millones de dolares por año, pero ojalá no lo veamos una tercera vez”, puntualizó.

Preocupación en la Argentina

El sitio agromeat.com informó ayer que generan preocupación en Argentina la caída de la demanda de carne por parte de China y la baja de precios internacionales. Destaca que China es el principal comprador de carne vacuna de Argentina, con alrededor del 80% del total de sus exportaciones. Alega que China tiene menores necesidades de compra que responden principalmente a la recomposición de su producción de cerdos y también por crisis sanitaria y económica.