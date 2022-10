Líder ganadero afirma que precio de animales es inferior a costos

“Luego de más de dos años de un gran esfuerzo y trabajo tesonero para poner a disposición del mercado los mejores animales, con la mejor carne, hoy nos encontrarnos con precios que no cubren los costos. Muchas familias ganaderas entregamos el corazón y terminamos con pérdidas, así es la vida del productor”, señaló el Dr. Pedro Galli, en su red social de Facebook.

Al ser consultado al respecto, Galli explicó que hizo dicha declaración con relación a los precios bajos actuales y a la falta de previsibilidad que existe. “Teníamos previsto un precio piso de entre US$ 3,80 y US$ 4,00 por kilogramo al gancho para entrega en esta época, para animales terminados en confinamiento y nos encontramos con precios de US$ 2,90 por kilogramo. Eso genera grandes pérdidas, sobre todo que no podemos salir todavía de los estragos de la desastrosa cosecha de soja”, explicó.

Añadió que generalmente los productores que terminan en confinamiento cultivan su propio grano o compran, y en el ciclo de rotación de cultivos y la diversificación entra la soja. “Es realmente desalentador y en estas condiciones seguirá disminuyendo el hato ganadero. Aparte de esto, tenemos el flagelo del contrabando de carne que tiene una red mafiosa instalada en el mercado y compite con el mercado legal”, se quejó.

Bajadas, subidas y vueltas a bajar

Como antecedente se debe recordar que el precio del novillo al gancho en diciembre de 2018 fue de US$ 3,3 por kilogramo; al año siguiente, en diciembre de 2019, se redujo a US$ 2,90 por kilogramo; pero meses después, con la crisis mundial generada en torno a la pandemia fue bajando y descendió en mayo de 2020 a una histórica depresión de apenas US$ 2,00 por kilogramo.

Luego, durante el segundo semestre de 2020, el precio del novillo se fue recuperando hasta US$ 3,00 a final de diciembre de dicho año. En 2021, la cotización fue subiendo paulatinamente, hasta llegar a US$ 3,90, en diciembre.

Yendo más adelante en la línea del tiempo, a finales de febrero del presente año, la cotización del novillo al gancho estaba en US$ 3,90 el kilo, pero durante los primeros días de marzo cayó a US$ 3,30 y posteriormente se estabilizó y empezó a recuperarse en parte; así llegó a posicionarse en US$ 3,70 por kilogramo al gancho, en abril de este año.

Luego de un periodo de estabilidad, pero con presión hacia la baja, arribamos en la actualidad con US$ 2,90 por kilogramo, situación que genera gran preocupación al sector productivo, sobre todo porque los volúmenes de exportación de la carne están casi igual que el año pasado, pero con los precios promedios más altos.

Reclamo ante Conacom

En el mismo sentido, la ARP realizó un reclamo ante la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), sobre la presunción de que los frigoríficos podrían estar manipulando artificialmente la demanda del ganado. La denuncia de la ARP y sus Regionales fue ante posibles reiteradas estrategias que estarían utilizando las industrias frigoríficas para reducir el precio del ganado.