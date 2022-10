Confirman blanqueo de ZI y McLeod de proceso por supuesta declaración falsa

Por pedido expreso de la fiscalía el juez de Garantías Mirko Valinotti dispuso el sobreseimiento definitivo del senador colorado Ernesto Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, del proceso por presunta declaración jurada falsa.

El proceso penal a Zacarías Irún y McLeod es fruto de una investigación llevada a cabo por el diario ABC Color, entre el 2017 y 2018, que demostró que la pareja poseía lujosos departamentos en el Brasil que no declararon a la Contraloría General de la República.

Luego el Ministerio Público confirmó que Zacarías tenía tres apartamentos ubicados en Itapema (Brasil) que no fueron declarados ante la Contraloría. Solo uno de estos inmuebles está valuado en G. 1.550 millones. Mientras que Sandra McLeod omitió informar a la CGR que había sacado un préstamo de G. 500 millones de una entidad bancaria.

Dictámenes de Contraloría permitieron blanqueo de ZI y McLeod

El 9 de setiembre pasado, al inicio de la audiencia preliminar, el abogado Ricardo Preda pidió el sobreseimiento definitivo de ambos acusados y solicitó al juzgado la admisión de dos dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República: un informe de correspondencia de McLeod y un informe de veracidad de las declaraciones de ZI.

El letrado resaltó que dichos dictámenes son hechos nuevos, ya que después de presentada la acusación fiscal, en enero de 2020, la Contraloría constató que las declaraciones juradas de Zacarías Irún y su esposa se ajustan a todas las disposiciones legales. Agregó que según los dictámenes, la pareja no omitió ningún bien en sus declaraciones juradas presentadas ante el ente.

Por su parte la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Fúster se allanó al planteamiento de la defensa alegando que con los dictámenes que emitió el órgano contralor de las declaraciones juradas de rentas y bienes, el Ministerio Público quedó sin pruebas contra la pareja.

Fiscal adjunta ratificó postura a favor del blanqueo de ZI y McLeod

Luego de escuchar a las partes el juez de Garantías Mirko Valinotti imprimió trámite de oposición al sobreseimiento definitivo del senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, y remitió el caso a la Fiscalía General del Estado para que ratifique la postura de la agente Natalia Fúster o presente acusación.

Por Dictamen N° 1840 del 26 de setiembre de 2022, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo que realizó la fiscala Natalia Fúster a favor del senador colorado Javier Zacarías Irún y de su esposa Sandra María McLeod de Zacarías, del proceso penal de declaración jurada falsa.

La Fiscalía Adjunta argumentó su planteamiento en lo dispuesto en el Art. 359, inc. 1 del Código Procesal Penal que establece taxativamente: “Corresponderá el sobreseimiento definitivo cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye hecho punible o que el imputado no haya participado en él”.

Policías impidieron trabajo de la prensa

A la hora indicada para la audiencia preliminar de Zacarías Irún y su esposa en el Juzgado de Garantías a cargo del juez Mirko Valinotti, una importante dotación policial se presentó en e l 4° Piso Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción, donde está ubicado el despacho del magistrado.

Los agentes impidieron el acceso de los periodistas acreditados a la cobertura del Poder Judicial, argumentando que estaban cumpliendo “órdenes del ministro de la Corte Luis María Benítez Riera”.

Luego del reclamo de los trabajadores de prensa, el director de Comunicaciones de la Corte Luis Giménez afirmó a los comunicadores que no hubo orden alguna por parte del ministro Benítez Riera y que lo ocurrido fue “por iniciativa de los policías”.

Ante esta situación, desde el Círculo de Periodistas Judiciales del Paraguay presentaron una nota al presidente del máximo tribunal, Dr. Antonio Fretes, protestando en contra de la actuación de los policías que prohibieron el acceso a los trabajadores de prensa.

Resaltaron que el hecho choca directamente con la supuesta transparencia de pregona el máximo tribunal de la República y esta actuación de los policías se da principalmente cuando existen casos mediáticos que involucran a políticos.

“Una prensa libre es fundamental para la democracia. Y para que sea libre necesita informar bien, lo que se logra accediendo a las fuentes de información, en este caso, los magistrados, fiscales, defensores y procesados. Si lo hacemos mal, somo criticados justamente por ustedes, por lo que pedimos que se den las condiciones para realizar bien nuestro trabajo”, resalta parte de la nota remitida el presidente de la Corte.