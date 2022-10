No cobran su salario: funcionarios municipales de Sapucái reclaman a intendente

Sapucái. Desde hace dos meses, funcionarios municipales de Sapucái no perciben sus haberes, según denuncian. Alegan que la jefa comunal que responde al movimiento Honor Colorado no cumple con sus funciones por estar en campaña política, por lo que no logran dar con ella de forma personal.