Por nota, Jorge Oviedo Matto pedirá volver al Senado o que la banca sea de Unace

En setiembre del 2018, Jorge Oviedo Matto oficializó su renuncia ante la Cámara de Senadores, en medio de escraches tras ser imputado por tráfico de influencia, asociación criminal y coima, tras la divulgación de un audio que supuestamente databa de cuando él era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Esta mañana, el representante de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) indicó que presentó su dimisión para someterse a la Justicia y fue absuelto. “Fui absuelto porque el celular por el cual supuestamente envié el audio nunca apareció”, aseguró.

Por ello, indicó que el lunes presentará oficialmente una nota solicitando volver a su banca, a la cual renunció por resolución. “Fui absuelto y pido que se restituya la banca a Unace. Si no me quieren dar a mí, que le den al suplente número uno: el señor Ángel Bogado Acosta”, consideró.

Jorge Oviedo Matto quiere “que vuelva la banca al Unace”

Oviedo Matto aseguró que debe volver al Senado, pero admitió que lo ve muy difícil, debido al actual escenario político. “No creo que me den, pero vamos a presentar”, consideró e hizo énfasis en que él fue elegido por dos periodos consecutivos, liderando su banca.

Mencionó además que el que ingresó en su lugar, Abel González (PLRA), “no debería tener inconvenientes en ceder su banca”.

“Esa banca no es del Partido Liberal, inclusive Abel me dijo que se sentía incómodo en ocupar una banca que no es de su partido. Creo que si él tiene palabra tiene que salir y desocupar ese lugar”, enfatizó para ABC Color.

Los antecedentes

Cabe recordar que en plena pandemia, en diciembre del 2020, por unanimidad, el Tribunal de Sentencia no solo absolvió del delito de tráfico de influencias al exsenador, sino también remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por “falsos testimonios” de la denunciante, la fiscala Casse Giménez, y el defensor público Fermín Bogado.

En ese entonces, el Ministerio Público fue duramente cuestionado por no presentar oficialmente como prueba el audio original de la conocida conversación en la que se escuchaba al exsenador Oviedo Matto decir: “Casse, amanecé en el banco, Casse. Yo te voy a solucionar eso, ani ejepy’apy”.

Según los fiscales, el exlegislador aprovechó su condición de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y pidió a la fiscala Casse Giménez 10.000 dólares, o al menos 5.000 dólares, para conseguir con los demás integrantes de aquel organismo una sanción para la fiscala Karina Giménez.