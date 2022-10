Unos 300 alumnos del Ysaty quedaron sin docentes y protestan con “sentata”

Estudiantes del colegio Ysaty, del barrio Terminal de Asunción, realizan hoy una “sentata pacífica” para exigir la reposición de rubros de tres profesores de la institución, que dejaron de dar clases porque están cansados de trabajar “ad honorem”, afirmaron. El problema es que los maestros de tres materias se jubilaron y posteriormente, el MEC no designó todos los rubros que ellos tenían, a los nuevos docentes.

La presidenta del centro de estudiantes del colegio, Lyrick Ferreira, comentó que seguirán con la manifestación hasta que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cumpla con los docentes.

Lea más: MEC no culmina obras en el colegio Ysaty, denuncian

“Venimos al colegio a aprender, necesitamos docentes, estamos en época de exámenes, incluso hay alumnos del tercer año que ya se van del colegio y no pueden irse sin haber aprendido nada. Exigimos que les paguen a nuestros docentes”, enfatizó Ferreira.

Colegio Ysaty: polladas para pagar a maestros de 15 secciones y más de 300 alumnos

Se trata de profesores de las especialidades de Inglés, Ciencias Naturales y Orientación.

Lea más: Inescrupuloso robó todos los focos del colegio Ysaty

La directora del Ysaty, Amada Apuril, refirió que tuvieron que hacer polladas para conseguir un salario para los docentes, pero lastimosamente no pueden seguir “tapando los agujeros del MEC”. “Desde junio tengo este problema. Se cerró la carpeta (en el MEC) y no van a cobrar”, añadió.

Apuril afirmó que los docentes ya no se van a la institución porque están cansados de no cobrar. Comentó que los tres maestros cubren 15 secciones en total. Uno de ellos tenía cinco cursos de Inglés, otro, cinco cursos de Ciencias Naturales y, la tercera docente, cubría dos cursos de orientación y tres de Desarrollo Personal y Social. En total son más de 300 los alumnos que no pueden desarrollar materias porque sus profesores no tienen rubros designados por el Mec.

“No se entiende procedimiento del MEC”, dicen

Francisco Agüero, uno de los docentes afectados, manifestó que le fueron asignados tres cursos y que el MEC “empezó a burocratizar” en otros cinco. “Yo entré de forma interina a dar clases en vez de una docente jubilada que dejó ocho cursos”, refirió.

El profesor dijo que dio clases durante tres meses en los ocho cursos, pero solo cobró por tres, por lo que se ve obligado a dejar el desarrollo pedagógico en las horas no pagadas. “No se entiende el procedimiento del MEC. Por qué me asignan tres nomás. Las documentaciones se presentaron en tiempo y forma”, argumentó.

Lea más: Colegio Ysaty presenta desperfectos edilicios

Agüero manifestó que el problema en la asignación total de rubros, aparentemente, se presentó en la Dirección de Educación Media del MEC.