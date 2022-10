Fiscalía pide juicio oral para RGD por extorsión y sobreseimiento por quebrantamiento de depósito

El fiscal adjunto Roberto Zacarías emitió dos dictámenes para expedirse sobre el trámite de oposición que había imprimido el juez Penal de Garantías Rolando Duarte Martínez en el caso caratulado “Ramón González Daher s/ quebrantamiento de depósito y extorsión”, causa N° 01-01-02-01-2021-6323, ante el pedido de sobreseimiento provisional que habían requerido los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, en la audiencia preliminar en octubre pasado.

Lea más: Juez rechaza sobreseimiento de RGD y deriva carpeta a la Fiscalía General

El Dictamen N° 2093 del 28 de octubre de 2022, elaborado por el fiscal adjunto Roberto Zacarías, dispone revocar el sobreseimiento provisional requerido por los fiscales Piñánez y Coronel, con relación al delito de “ extorsión ”, realiza la acusación y a la vez solicita al juzgado del juez Duarte Martínez, que eleve la causa a juicio oral y público.

Sin embargo, en el Dictamen N° 2094 del 28 de octubre de 2022, también emanado por el fiscal Zacarías, se allana el pedido de sobreseimiento provisional requerido por los fiscales Piñánez y Coronel, en ocasión de realizarse la audiencia preliminar, pero por el delito de “ quebrantamiento de depósito ”.

En el allanamiento del sobreseimiento provisional, argumenta la falta de diligencias investigativas porque no se ha determinado al responsable o responsables de la sustracción de unos 471 cheques que tenían que ser utilizados como evidencia en el juicio que enfrentó Ramón González Daher, en el que finalmente fue condenado a 15 años de prisión por los hechos punibles de lavado de dinero, usura y denuncia falsa.

Relato del hecho de extorsión

Entre los meses de junio y julio de 2021 Ramón Mario González Daher exigió de manera reiterada a Alberto Helfon Antebi Duarte a que le entregue dinero en efectivo o cheques por montos superiores a la deuda que había contraído con el acusado y, a cambio González Daher le devolverá tres cheques que la víctima le había librado en el año 2019, cargo Banco Atlas, habilitados a nombre de Antebi Duarte, refiere la acusación del Ministerio Público.

Lea más: Fiscalía pidió prisión preventiva de RGD pero no ordenó su detención

Agrega: “González Daher indicó a Antebi Duarte que si no realizaba la refinanciación o el pago en efectivo, presentaría los cheques ante la entidad bancaria para el cobro, por lo que para evitar la cancelación de su cuenta bancaria por la presentación de los cheques que podrían no ser cubiertos por falta de fondos, Antebi Duarte procedió a la recepción y consecuente canje de dichos cheques, suscribiendo nuevos instrumentos de pago por montos más elevados!.

Los cheques recibidos por Alberto Antebi son por los siguientes montos: US$ 560.000, US$ 450.000, US$ 100.000, dando un total de US$ 1.110.000.

Igualmente, estos tres cheques mencionados y que fueron entregados por González Daher a Antebi Duarte, fueron sustraídos del juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la capital y ofrecidos como prueba en el marco de la causa N° 122/2019, caratulada “Ramón Mario González Daher s/ lavado de dinero y otros”, caso en el cual fue condenado a 15 años de prisión, ahora ya con sentencia firme.

El abogado Mario Battilana, en representación de Alberto Helfon Antebi Duarte, había promovido denuncia penal contra González Daher por los hechos punibles de usura y extorsión.

La supuesta extorsión también se corrobora –según el Ministerio Público– por la nota del 18 de abril de 2022 de la empresa Telecel SA, en la que informó que desde la línea celular que pertenecería a González Daher, se realizaron insistentes llamados y mensajes de textos a Alberto Antebi Duarte.

Lea más: Empresario víctima de extorsión de González Daher, ratificó su denuncia ante Fiscalíoa

Fundamento de la acusación de extorsión

Siguiendo la acusación del Ministerio Público, Ramón González Daher, “mediante la amenaza de depositar en el banco los cheques que le fueron librados por Antebi Duarte (y que podrían no ser cubiertos por insuficiencia de fondos y ocasionar la cancelación de su cuenta bancaria), logró que este dispusiera de su patrimonio al librar nuevos cheques con intereses elevados y por sumas mayores a las establecidas en cheques anteriores, produciéndose así un perjuicio patrimonia”l.

El tipo penal previsto por la Fiscalía para González Daher se encuadra a lo que dispone el Art. 185 (extorsión) inc. 1° del Código Penal, en calidad de autor.

Sobreseimiento provisional por quebrantamiento de depósito

Con relación al pedido de sobreseimiento provisional que realizó la Fiscalía Adjunta respecto al delito de quebrantamiento de depósito, el relato de los hechos del Ministerio Público sostiene lo siguiente:

“Entre los meses de febrero y julio de 2021, Ramón Mario González Daher habría pedido a una persona aún no identificada, con accesibilidad al juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos de Primer Turno de la capital, a que tomara los cheques que se encontraban depositados en dicho juzgado.”, refiere el escrito.

Los mencionados cheques se encontraban como evidencia en el marco de la acusación de la causa N° 122/2019, caratulada “Ramón Mario González Daher s/ lavado de dinero y otros”, que habían sido recibidos por la actuaria judicial, en aquel entonces Abog. Luz Portillo.

Los cheques sustraídos del juzgado penal fueron los que habían sido emitidos por Alberto Antebi Duarte y que tienen los siguientes montos: US$ 560.000, US$ 450.000, US$ 100.000, dando un total de US$ 1.110.000 , que habían sido presentados por la víctima de usura ante el Ministerio Público al momento de realizar su denuncia por extorsión y usura.

Diligencias pendientes en esta causa

La Fiscalía Adjunta solicita las declaraciones testificales de la actuaria Mariana Laterra y de los funcionarios Pedro Giménez Cáceres, Hugo Matías Medina, María Patricia Martínez, María Isabel Báez, Mirtha Antonina Ramírez, Gladys López Castillo, a fin de que se refieran si tienen conocimiento acerca de la sustracción de cheques y de la persona encargada de la llave de archivo durante los meses correspondientes entre febrero y agosto de 2021.

Igualmente, se deben obtener informes de los bancos Visión, Interfisa, Sudameris, Banco Nacional de Fomento y Regional, entre otras diligencias.