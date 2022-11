IPS: Noviembre Azul sin fármacos contra el cáncer de próstata, claman asegurados

Pese a la fuerte campaña de concienciación para prevenir el cáncer de próstata que se fomenta cada noviembre, la falta de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) deja sin sus tratamientos a miles de asegurados. Los aportantes del seguro social reclaman mejores prestaciones médicas desde hace tiempo y denuncian la falta regular de fármacos, lo que les ocasiona millonarios gastos.

Tal como sucedía en octubre, cuando puertas y ventanas estaban adornadas con lazos rosas, este mes el color azul es el que ornamenta diversos espacios del IPS, en el marco de la campaña Noviembre Azul, contra el cáncer de próstata. No obstante, los asegurados denuncian que la previsional no suministra ni los medicamentos más básicos.

“El inyectable que tengo que ponerme, el IPS no tiene, en pleno Noviembre Azul. Fui hasta el Incan (Instituto Nacional del Cáncer) donde me firmaron la receta, pero en la farmacia me dicen que tengo que llevar otros papeles más del IPS”, reclamó un asegurado que es tratado con el fármaco leuprolide.

La droga, que se utiliza para tratar los síntomas asociados con el cáncer de próstata avanzado, es una medicina que la previsional no tiene hace ya varios meses, según las quejas.

Otro asegurado del IPS reclamó el déficit de medicamentos básicos. Dijo que el seguro social carece desde hace tiempo de fármacos como nebivolol, útil para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial, y atorvastatina, utilizado para disminuir el riesgo de infarto y apoplejía.

Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, comentó a ABC que la previsional está desabastecida. “Nos mienten. Montón de medicamentos no hay. Es triste nuestra realidad”, lamentó.

Asegurados se rebuscan en Clorinda, Argentina

En comunicación con ABC TV, Nilda Zorrilla, aportante del seguro social, comentó que se ven obligados a adquirir de Clorinda, Argentina, costosos medicamentos oncológicos que están con stock cero en el ente.

“Los pacientes oncológicos no pueden esperar”, lamentó Zorrilla. Dijo que, por ejemplo, deben comprar Zelboraf, droga que cuesta G. 12 millones en el vecino país.