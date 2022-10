“Estoy en contra de los que mienten”, dice Santiago Peña, pero él acumula mentiras

“Yo estoy en contra de los que mienten y acá los únicos que mienten son ellos”, dijo el precandidato cartista, Santiago Peña (ANR, HC), tratando de salir al paso de sus propias expresiones criticadas y de atribuir a sus adversarios o a la prensa la interpretación presuntamente equivocada de sus dichos.

“A medida que avanza la campaña, también avanzan las mentiras. Yo no ataco a nadie y aún así nuestros adversarios y sus medios tratan de golpearnos mintiendo. Yo hablo de Educación y dicen que Santi está en contra de los docentes, hablo de jubilación y dicen que Santi está en contra de los jubilados. Hablo de la carrera militar y dicen que Santi está en contra de los militares. Mienten porque solo eso les queda”, expresó Peña, intentando aminorar las críticas por sus dichos, tales como que en nuestro país, con un bajísimo nivel de escolaridad, hay escuelas en exceso.

El mismo había expresado en una entrevista con Mega TV que “de hecho hay más docentes que el sistema necesita y más escuelas de lo que el sistema necesita”, y cuando le llovieron las críticas, argumentó que sus expresiones fueron sacadas de contexto.

Santi mintió para intentar negar a su “árbol que da frutos”

No es la primera vez que Peña niega sus expresiones comprometedoras. Ya lo hizo cuando intentó desdecirse de su apoyo al ahora ya difunto exsenador Óscar González Daher (ANR, HC), a quien defendió pese a ser expulsado del Congreso por presunto tráfico de influencias (y posteriormente fue condenado) y quien también fue declarado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos.

“Querido Óscar, mucho se te cuestiona, pero solamente al árbol que da frutos se le tira piedras y hay que mencionar y no tenemos que cansarnos de repetir que a nadie le regalan haber sido presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional, a nadie le regalan con apenas 18 años haber sido presidente de seccional, a nadie le regalan cada 5 años durante los últimos 30 años haber sido diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados, senador nacional, presidente de la Cámara de senadores.”, había señalado Peña al entonces político luqueño contra quien ya llovían los cuestionamientos e investigaciones.

“Yo no le defiendo, nunca le defendí”, había referido en una entrevista posterior cuando se le consultó por OGD, y luego de que quedó en evidencia al hacérsele escuchar sus palabras, dijo: “es una evaluación factual, yo relaté el currículum político de él. Que él tenga deudas con la justicia no me corresponde a mi defenderle. Nunca salí a hablar... (lo de sus frutos) es una evaluación subjetiva, puede dar buenos frutos como malos frutos”.

“En Paraguay no existe lavado de dinero vinculado al cigarrillo”

Otras de sus frases cuestionadas fueron realizadas cuando intentó negar que en Paraguay existe lavado de dinero y que no le preocupaba el contrabando de cigarrillos hacia el Brasil.

A Peña concretamente se le preguntó: “¿Vos decís que acá no tenemos lavado de dinero vinculado al contrabando de cigarrillos”, a la cual respondió: “No hay lavado de dinero”.

Hay que mencionar que a inicios de este año se filtró un informe de inteligencia del Gobierno que señala que una “red” de empresas del expresidente Horacio Cartes supuestamente estaría ligada al lavado de dinero vinculado con el contrabando de cigarrillos, caso sobre el cual no se conoce si hay investigación abierta en la Fiscalía o si hay avance.

Decía que no era empleado de Horacio Cartes

En una entrevista en el año 2020 concedida a Última Hora, Santiago Peña había negado ser empleado del expresidente Horacio Cartes, diciendo textualmente: “Yo no soy ni abogado de Horacio Cartes ni trabajo en las empresas de Cartes”, algo que luego terminó desmintiéndose él mismo de manera indirecta, al revelarse la planilla de cobros del Banco Basa, propiedad del grupo Cartes.

El asesor de la Presidencia de la República Mauricio Espínola (ANR, oficialista) había revelado que Peña recibió mensualmente desde 2018 más de US$ 1,5 millones de Banco Basa, dato que Peña reconoció como válidos ya que presentó una denuncia penal contra Espínola por haber revelado dicha información.