Solo 40.000 Tn de soja exportaron en octubre

La considerable merma de la producción de soja que se registró en la campaña 2021/22, debido a histórica sequía, se acentuó en octubre, hecho que se reflejó en una disminución del 62% de los envíos de este commodity, fundamental para la economía del país, según el informe de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Lea más: Granos nacionales cruzan por esclusa de Yacyretá con destino a puertos internacionales

Desde enero hasta octubre de este año fueron exportadas 2,2 millones de toneladas de soja en grano, es decir, 3,6 millones menos que en el mismo periodo de 2021, cuando fueron embarcadas 5,8 millones de toneladas.

Al respecto, la asesora de Capeco, Lic. Sonia Tomassone, explicó que esta disminución es el reflejo de la gran merma en la producción en la zafra pasada. Además, durante el mes de octubre se exportó igualmente el escaso remanente aceite y pellets.

Lea más: Campaña de soja 2021/2022 perdió US$ 3.000 millones

La acentuada merma en volumen de las exportaciones restó US$ 1.579 millones en las divisas de la soja. Al décimo mes ingresaron cerca de US$ 1.169 millones contra US$ 2.748 millones, del mismo periodo del 2021. Solo US$ 32 millones más que las divisas al cierre de setiembre, cuando fue de US$ 1.137 millones.

Respecto a los destinos indicó que Argentina sigue siendo el principal mercado del grano de soja paraguaya. con el 74% del total enviado. Le siguen Brasil (18%), Rusia (9%) y otros mercados de extrazona, EE.UU, Canadá y Corea del Sur, en menor volumen.