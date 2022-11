Hace unos días conversamos con Sócrates Magno Torres en la Casa del Teatro Edda de los Ríos, Asunción, donde intercambió sobre los pensamientos de Paulo Freire, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y hablar sobre la educación y la política.

«No hay imparcialidad, todos se guían por una base ideológica, la pregunta es, su base ideológica es inclusiva o excluyente», Paulo Freire

-La educación es una cuestión política e ideológica, si partimos desde esta mirada capaz se pueda avanzar en el debate y transformar la educación hacia la inclusión. ¿No se debate desde lo político?

-Toda educación es política e ideológica, la educación formal es una educación política para la ideología dominante y muchas veces, la forma que la ideología dominante usa por la educación es ante la ausencia de una opinión critica. Hacemos que las personas piensen que la política que es una cosa criminalizada y muchos mas que eso, porque si tenemos una conciencia que la población tenga conciencia va saber que no es cierta y que hay una clase política y nosotros somos políticos. Somos parte de la política para la clase política, y no es así.

Todos somos de la clase política, una señora jubilada que esta en la casa es de la clase política, un obrero que esta en la calle trabajando es de la clase política, una persona que no tiene empleo es de la clase política, un niño que esta jugando con su pelota en la cancha es de la clase política.

Y la clase política no nace no viene de un planeta lejos, no nace de Marte, sale de todas las escuelas, entonces en las escuelas es en donde mucho mas no tenemos que criminalizar la formación política tiene que hacerla de forma sistemática.

-La gente no quiere involucrarse en la política ni muchos menos en la política partidaria. Parece que mezclan todo política y religión. Según los debates en Paraguay una vez más no avanzará la transformación educativa que favorecerá a la niñez y adolescencia.

Muchos mas al contrario no tenemos que criminalizar la clase política tenemos que hacerla de forma sistemática para que la formación de estas personas, en las escalas, en los espacios de poder lleguen a estos puntos, con la educación con la formación desde muy lejos desde muy temprano en tu vida.

Entonces la formación política es necesaria, cuando un grupo social, esta en contra de la formación política es porque esta en contra de que el pueblo tenga la conciencia de la opresión de lo que sufre.

De la opresión, de una mirada sensible que sirve para la propia política y esto que hace que la educación sea anti-critica, una educación critica es una educación para la reproducción.

Todos los grupos sociales privilegiados están históricamente en esos espacios de poder, no quieren que el pueblo tenga acceso a la verdad, y la verdad es hecha desde una mirada del mundo sensible y critica que eso solo con la formación política puede hacerlo.

-Muchas veces escuchamos decir a las personas, soy una educadora social, yo me reivindico como defensor de los derechos humanos pero no me meto en la política ni mucho menos en la política partidaria, pero siempre estoy en contra del actuar del Gobierno. ¿Qué opinás sobre estos pensamientos?

Tenemos que tener conciencia de que no tener posicionamiento político, es un posicionamiento político, es un fuerte posicionamiento, al quedarse fuera de la política es un posicionamiento político, entonces las personas que piensan que pueden hacer. No hay una lucha por los derechos humanos, no hay una lucha por el medio ambiente, no hay una lucha contra la desigualdad social, sin la política. La forma es la política.

Y si hay personas que piensan así que hacen esto, cuando están el cuarto oscuro de votación ya saben lo que tienen que votar, que es la manutención de todo el sistema, y muchas personas como ha dicho Paulo Freire, es impresionante como las personas tienen miedo de la libertad, de la libertad de pensamiento porque si pensamos tenemos que hacer, no podemos quedarnos en la hipocresía de que sabemos lo que tenemos que hacer tenemos conciencia de los cambios y no lo hacemos.

Entonces muchas personas se quedan lejos de las discusiones políticas porque tienen miedo de toda una vida confrotamientos, porque no quieren tener conflictos con personas muy próximas, con colegas de clase, con personas en el trabajo, porque las personas que luchan por un mundo mejor y lo hacen trabajando la practica social, son personas criminalizadas. Y esas personas no quieren ser criminalizadas.

Porque las personas son criminalizadas, y esas personas no quieren ser criminalizadas, no quieren ser miradas con una mirada peyorativa, se quieren quedar en una zona confort y eso no se puede.

-Se tiene miedo a la política.

Porque es una posición, las personas no quieren tener una posición política, porque tengo un amigo que tiene una posición que no es la misma a la mía, entonces yo no quiero abrir la mano a los confrotamientos.

La neutralidad, la palabra neutralidad es muy confortable, es una posición fuerte política.

«¿Qué es incluso mi neutralidad sino la forma quizás más hipócrita de ocultar mi elección o mi miedo a acusar injusticia? Lavarse las manos ante la opresión y reforzar el poder del opresor es optar por ella», Freire