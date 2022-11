Fiscalía conforma equipo para investigar al hijo del presidente de la Corte

“Voy a renunciar, pero no ahora”

Este jueves, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, se reunió en su Puesto Comando con otros seis ministros de la Corte, quienes le solicitaron su renuncia.

Primeramente, dijo que que no renunciaría al cargo. “Pe nde pire pereri, cuántas veces yo ya pasé por esto... Esto no me va a hacer renunciar”, aseveró.

Pero el grupo de ministros le respondió diciéndole que le dio la oportunidad de cerrar su carrera como presidente de la Corte Suprema de Justicia. “Para asumir el cargo pregonaste los valores de transparencia, de lucha contra la corrupción y de honorabilidad y esto está totalmente de contramano con eso que mencionaste y prometiste al inicio del mandato”, sentenciaron.

Agregaron que lo mejor para la imagen de la institución y del Poder Judicial es que dé un paso al costado.

Finalmente, Antonio Fretes dijo que va a renunciar, pero no ahora.

Sapriza solicitó informes a ABC Color

Este viernes, la fiscala Alicia Sapriza, de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, solicitó en carácter de urgente, informes a ABC Color, que fueron remitidos de inmediato y tras lo cual se pidió la apertura de la investigación.

El documento recibido en ABC Color solicitaba “la copia en formato magnético de la grabación íntegra de la entrevista mantenida en el programa “A la Gran 730″, conducido por la señora Mabel Rehnfeldt, transmitido por el canal ABC TV en fecha 17 de noviembre de 2022, con el ciudadano Amílcar Alfredo Fretes Escobar”.