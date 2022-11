Dieron opciones a Fretes para que se aparte, pero tomó el “camino más leve”

La doctora Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, comentó que decidieron aceptar formalmente el pedido de permiso del ministro Antonio Fretes a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia “por motivos de salud”.

Comentó que ellos mismos le dieron a Fretes varias opciones para que pueda dar un paso al costado, pues no querían tirar por la borda “tanto sacrificio” que hicieron en el intento de limpiar la imagen de la Corte.

“Nosotros nos comprometimos a recuperar la imagen del sistema de justicia. En ese cometido nos propusimos metas y actividades para alcanzar esas metas. Las estamos cumpliendo no en el tiempo, pero sí de manera gradual. Le pedimos que dé un paso al costado por lo que toda esta situación genera a la recuperación de la imagen del Poder Judicial. Le dimos las opciones y él tomó la decisión”, detalló Carolina Llanes.

Fretes renunció como presidente, pero no como ministro

Añadió que decidieron aceptar formalmente su nota de permiso “a los efectos de darle formalismo y continuidad regular al funcionamiento de la Corte y el sistema judicial”, puntualizó Llanes.

No obstante, detalló que Fretes renunció solo como presidente, por tanto esto no implica que deje de actuar como ministro de la Corte.

“Pide permiso como presidente, pero tiene dos funciones, la jurisdiccional, que es la de la sala constitucional, y la administrativa y ejecutiva, que es la de la presidencia de la Corte”, indicó.

“Son dos actividades diferentes que implican que una persona esté al mando, con la firma válida a los efectos de dar andamiaje a los trámites administrativos”, agregó.

Permiso con goce de sueldo

La doctora Carolina Llanes especificó que el permiso del ministro es con goce de sueldo, pues no pierde su calidad de ministro. Eso sí, dejaría de cobrar los gastos de representación que le correspondían por su cargo administrativo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Según la última planilla de salarios año 2022 que consta en el portal de información pública del Poder Judicial, Antonio Fretes percibe actualmente como sueldo total el monto de G. 59.564.479.

“Hay conflicto de intereses”, dice Llanes

Desde el aspecto ético, Llanes especificó que “mínimamente hay conflicto de intereses”. “Mucho no podemos decir porque somos Sala Penal también. La renuncia o no es decisión personalísima y cada quien tiene la potestad de reflexionar en consecuencia”, analizó.

Recordó que todos en la Corte están expuestos a estas situaciones, “pues muchos tenemos hijos que trabajan en la profesión; yo tengo tres”.

No obstante, cree que teniendo los debidos cuidados y no interfiriendo las partes, “las cosas pueden seguir por andariveles paralelos y no interferirse”.

Resaltó que ella está inhibida de todos los casos que lleva su hijo.

“Abogados son libres de elegir casos”

Con respecto al contrato filtrado entre el abogado Amílcar Fretes y Sharif Kassem Hijazi, reconoció que los abogados son libres de elegir sus casos y las cantidades que cobran, aunque aclaró que mientras estuvo en la profesión nunca manejó esos montos. “No conozco este tipo de contratos ni me ha tocado experimentar este tipo de trabajos. Conforme a las reglas y convenciones, los contratos se cumplen, pero las convenciones tienen que ser de buena fe”, aclaró la doctora Llanes.

¿Quiénes quedan al mando de la Corte?

A partir de ahora, asume el doctor Martínez Simón como presidente, y queda Manuel Ramírez Candia como vicepresidente primero.

Mediante una acordada, en el Consejo de Superintendencia se permite resolver asuntos con presencia de dos magistrados.

Suceda o no lo que ocurrió, el doctor Antonio Fretes tiene que dejar el cargo en marzo porque cumple 75 años.

