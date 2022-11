Segundo año sin mangos y el Senave vuelve a investigar la causa

A través de las redes sociales, ciudadanos muestran los frutos negros de mango que están dando árboles casi todo el país. A diferencia de años anteriores, en el 2021 y también este 2022, las familias paraguayas no tienen sobreproducción de mangos para el consumo.

Los árboles están repletos de frutas, pero todas llenas de manchas negras, muy pocas maduran sanamente y son aptas para consumir. Los ciudadanos que acostumbran disfrutar de esta delicia regional lamentan no poder hacerlo desde hace dos años.

¿Qué está pasando con los mangos?

El año pasado el Senave informó que habían tomado muestras de los mangos para poder analizar la causa; no obstante, no dieron a conocer los resultados.

Contactamos con el ingeniero Ernesto Galliani, director de Protección Vegetal del Senave, quien confirmó que se encuentran nuevamente en etapa de monitoreo y recolección de muestras para el análisis en laboratorio. Indicó que el objetivo es determinar los agentes causales y aproximadamente en una semana podrían tener resultados.

Le consultamos si podía comentarnos más detalles sobre los resultados del año pasado, pero evitó responder e indicó que no podía hablar en ese momento y pidió tiempo para poder brindar los resultados actuales.

Consultando los archivos, encontramos que análisis laboratoriales revelaron que estos árboles estaban siendo atacados por la mosca de la fruta y un tipo de hongo.

No hay reportes de cultivos comerciales afectados

Por otra parte, desde prensa del Senave indicaron que no hay reportes oficiales de plagas que estén afectando a cultivos comerciales de mango. Indicaron, además, que algunos técnicos creen que la causa de la afectación en los árboles de viviendas familiares sería el exceso de agua luego de una temporada larga de sequía; no obstante, aún no hay ningún resultado oficial.

Los trabajadores del Senave tienen la orden de aprovechar las salidas de campo para verificar todos los cultivos comerciales y extraer muestras de los árboles de mango.