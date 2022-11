Mario Abdo promulgará ley de endeudamiento de IPS

El proyecto de ley de endeudamiento del IPS para cubrir su mora con proveedoras ya tiene media sanción del Senado. El presidente Mario Abdo Benítez confirmó que promulgará la iniciativa cuando llegue al Poder Ejecutivo.

Indicó que lo que buscan es dotar a la previsional de una herramienta para que pueda saldar sus deudas con proveedores, con mecanismos financieros “de acuerdo a la capacidad y credibilidad que tiene en el mercado financiero”.

El mandatario agregó que la deuda es muy grande y sigue creciendo porque “la demanda es enorme” y todavía son importantes los compromisos pendientes en materia de salud.

En otro momento, el Presidente garantizó que no se utilizarán los fondos jubilatorios con esta ley y aseguró que solo basta con leer el proyecto para darse cuenta de la “manipulación”.

“No se utiliza un solo guaraní de los jubilados del IPS, no se tocan los fondos de jubilados con esta ley (...) En ninguna parte de esta ley se pone en juego los fondos de los jubilados del IPS”, declaró.

Escasez de medicamentos de IPS: Abdo habla de “mejoría”

En cuanto a la escasez de medicamentos, indicó que “es una cuestión histórica” pero que en su gobierno han mejorado parte de problema. “Realmente nosotros hemos mejorado mucho el tema de todo lo que significa acceso a medicamentos. De todas maneras, siempre vamos a tener deudas dentro de la complejidad de la logística de provisión”, planteó el mandatario.

Así también, agregó que todavía no hay escasez por deudas con proveedores de insumos y medicamentos, pero será una herramienta para que la previsional pueda ponerse al día.

La cuestionada iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Arnaldo Samaniego (precandidato a senador) y pretende habilitar a la previsional a contraer préstamos a largo plazo para “bicicletear” la deuda del fondo de salud.

Sobre por qué el Estado no salda su deuda, indicó que el Gobierno está con grandes inversiones actualmente y esta legislación fue elaborada por un equipo técnico.

“Es necesariamente un proceso, no puedo prometer que vamos a solucionar todos los problemas del país en cinco años. Lo que vinimos a hacer es tratar de acortar la brecha lo más rápido posible y eso es lo que se está haciendo (...) Todavía las brechas van a llevar un gran tiempo y vamos a necesitar construir más herramientas”, planteó el mandatario.

“Está bien reclamar al Presidente, pero hay que aceptar que hay una deuda histórica y los que estuvieron antes que nosotros hicieron muy poco para mejorar la salud pública. El último gran hospital que se construyó fue hace 45 años y nosotros estamos planificando y construyendo cinco. Si esperan que solucione todo, va a ser imposible en cinco años, tiene que haber reelección entonces y me dan más tiempo”, bromeó Abdo antes de retirarse.

Que el Estado pague lo que debe a IPS

El precandidato a la Cámara de Diputados y exgerente de Prestaciones Económicas del IPS Pedro Halley fue una de las personas que protestaron frente a la previsional en contra de esta iniciativa. El exfuncionario calificó de catastrófica la aprobación del endeudamiento por US$ 240 millones que pretende el proyecto de ley.

Halley señaló que el Estado le debe al IPS cerca de US$ 600 millones. “Está la deuda histórica, que es de US$ 350 millones, la deuda de la pandemia, de US$ 170 millones, y otras deuditas por amparo a no asegurados, etc.”, indicó Halley, quien agregó que la previsional debería reclamar esa deuda antes de bicicletear.

Por otra parte, dijo que “cuando se dice que el IPS se endeudará y pagará, lo que se está diciendo es que el fondo de jubilaciones será el garante finalmente de esa obligación. Ahí se produce la inconstitucionalidad de esta propuesta”, insistió.