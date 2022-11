Intento de violación durante competencia ciclista en Guairá, denuncian

Al menos tres casos de intento de violación por parte de un motociclista que circulaba por la zona se reportó hoy domingo durante una competencia ciclista “Desafío Ybytyruzú” del departamento Guairá. Asimismo, al menos una persona fue despojada de su dinero cuando pasaba por el cerro Polilla.

En un video quedó registrado el momento en el que otros competidores se acercaron a una víctima quien les expresó con la voz temblorosa: “Vine corriendo. Me siguió otra vez”.

Asimismo admitió que se le intentó violar y que fue despojada del dinero que tenía. “Yo le dije que llevara mi bicicleta y me dijo ‘no no, quedate acá' y me apretó todo mal”, relató.

Según consta en el video, el sujeto en cuestión circulaba en motocicleta y habría sido observado por un conductor en una camioneta quien inició una persecución. Al retirarse, casi chocó a otros competidores porque fue perseguido.

Organización pidió que se callara, dice

Un competidor denunció a ABC que avisó a los organizadores de lo ocurrido, pero les dijeron que se callara y así minimice el hecho.

Desde la organización alegan a ABC Color que no recibieron ninguna denuncia por parte de los competidores. Asimismo, explicaron que no se levantó ninguna alerta y la competencia siguió su curso normal.

El “Desafío Ybytyruzú” es muy popular en el mundo ciclista y se trata de una competencia que se realiza desde hace 15 años en el país.