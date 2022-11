Sentencia de exministros del MAG en juicio por millonario desvío, mañana

El juicio oral y público a los extitulares del Ministerio de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas Maristela Azuaga por desvío de más de G. 68 mil millones prosigue este lunes, con dúplica y si solicitan, réplica.

Posteriormente, los acusados tendrán oportunidad de formular algunas palabras, tras lo cual el Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García e integrado por Gloria Hermosa y Héctor Fabián Escobar procederá a deliberar el veredicto.

En la semana pasada, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia pidieron condenas para todos por estafa y lesión de confianza.

Para el exsenador liberal y actual parlasuriano Enzo Cardozo solicitaron una pena de 12 años de cárcel, tras sostener que con la autorización de 7 desembolsos por más de G. 60 mil millones, posibilitó que los representantes de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (condenados), obtenga un beneficio económico indebido, en perjuicio de productores de todo el país.

Lea más: MP pide condenas de 12 y 8 años de cárcel para exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy

Idéntico argumento se utilizó para requerir una pena de 8 años de penitenciaría para Rody Godoy, por autorizar 3 desembolsos por más de G. 8 mil millones.

“No fueron víctimas de engaño”, afirmó Estigarribia, al destacar que los exministros sabían de la existencia de la guía básica, una dirección de planificación, y que debían existir proyectos antes desembolsar.

Testigos relataron presión

Para la exdirectora de Administración y Finanzas del ente, Maristela Azuaga, los fiscales solicitaron una pena de 13 años de penitenciaría. Argumentaron que la acusada intervino en total en 7 transferencias de fondos, por más de G. 60 mil millones y recepcionó las rendiciones de cuentas de la Fenaprofhp, cuando que no estaba habilitada para hacerlo.

“En este caso su grado de reproche es mucho mayor puesto que fue la encargada estructurar, organizar y direccionar la gestión documental y administrativa para procesar pagos de sumas millonarias de dinero que no fueron a parar a los destinatarios finales”, indicó.

La Fiscalía destacó que testigos relataron en juicio que fueron presionados por Azuaga para firmar actas que decían que estaban todos los documentos y avalar rendiciones que no les constaban.

“Incluso se encargó de organizar las reuniones para intentar solapar las rendiciones de cuenta y para ejercer más presión (...), afirmó el representante del MP.

Dinero era para 188 comités

Entre abril del 2012 y mayo del 2013, los entonces ministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Godoy, respectivamente, autorizaron a través de distintas resoluciones, el desembolso de G. 68.965.418.419 provenientes de fondos propios del ente y del FONACIDE, para financiar proyectos de productores frutihortícolas de 188 comités de todo el país.

Desembolsos se realizaron sin proyectos

“Estos desembolsos se realizaron sin contar con proyecto alguno que justifiquen las erogaciones realizadas, ya que, según las constancias, todos los proyectos fueron elaborados con posterioridad a la firma de las resoluciones y fueron presentados recién con la rendición de cuentas”, afirmael Ministerio Público en su acusación.

Según la Fiscalía, el exministro Enzo Cardozo autorizó 7 desembolsos por un total de G. 60.252.639.175 y su sucesor Rody Godoy, otros 3 desembolsos por G. 8.712.779.244.

El Ministerio Público sostiene que ambos lo hicieron a sabiendas de “que no cumplía con los requisitos, que no había proyectos y que no pasó por la dirección de planificación”.

A su vez, Maristela Azuaga intervino en 6 desembolsos por G. 59.765.418.419.

Alegan contradicción y solicitan absolución

El defensor público Carlos Arce, quien representa al actual parlasuariano Enzo Cardozo, solicitó su absolución, tal como los demás defensores. Para Arce, existe una contradicción entre la tesis sostenida por la Fiscalía y la que motivó la condena a los exdirigentes de la Fenaprofhp en el primer juicio.

Lea más: Penas de 7 a 11 años de cárcel para cuatro dirigentes de la Fenaprofhp

“De ser encontrados responsable los hoy acusados tendríamos sentencias condenatorias contradictorias sobre un mismo hecho, por cuanto la primera sentencia, hoy firme, da por acreditado que los miembros de la federación mintieron a los ministros para que estos ordenen los desembolsos, y en caso de afirmarse la posición de la fiscalía, se daría la tesis contraria, que fueron los ministros quienes mintieron”.

Asimismo, Arce alega que eran los miembros de la federación los obligados a proteger el patrimonio que les fue confiado para los fines propuestos en el convenio, y no los ministros que autorizaron los desembolsos.

Primer juicio concluyó en diciembre del 2017

La acusación por estafa y lesión de confianza se presentó el 6 de setiembre del 2014 y la primera fecha fijada para la audiencia preliminar fue el 17 de diciembre del mismo año.

Lea más: Estado demanda a condenados por desvío de G. 68.000 millones

Mediante chicanas, los exministros Enzo Cardozo, Rody Godoy y Maristela Azuaga Fletias logaron dilatar su juzgamiento hasta ahora,

Este es el tercer juicio oral y público que se realiza con relación a las irregularidades registradas en la citada cartera de Estado durante los gobiernos del exobispo Fernando Lugo (2008-2012) y Federico Franco (2012- 2013).

En el primer juicio, realizado en el 2017, Silvio Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Fenaprofhp, respectivamente, fueron condenados a penas de 11, 9, 9 y 7 años de cárcel, en ese orden.

En un juicio posterior, el exfuncionario del MAG Ricardo Arias resultó absuelto.