Exfiscal Javier Ibarra debe ser recordado como una persona leal, dice Delfino

El fiscal Federico Delfino, en contacto con ABC 730 AM, mencionó los recuerdos que tiene con el exfiscal fallecido Javier Ibarra. Su cuerpo fue encontrado en su vivienda con heridas de bala en la mañana del viernes 25 pasado.

“Me gustaría que se lo recuerde como un gran compañero y buena persona, como alguien que no decía que no, alguien muy leal porque cuando lo necesitabas estaba contigo. No tenía miedo de decirte las cosas y te marcaba los parámetros”, mencionó.

Recuerda que eran de la misma promoción de ingreso en el Ministerio Público como fiscal. “Él ingresó en marzo o abril del 2016 y yo un poco después, en julio”, recordó.

Asimismo, lo califica como un gran compañero de trabajo. “El tiempo que estuvo en Antisecuestros fue muy elemental para nosotros. Era una persona de mucho conocimiento y él ayudaba con una visión un poco más estratégica”, resaltó Delfino.

Trajo a la mesa recuerdos de cuando trabajaban juntos en la oficina. “Ocurría alguna gran noticia a nivel nacional o internacional y opinábamos sobre qué es lo que pasó”, rememora.

No se le notaba deprimido, aclara

Recordó además la última conversación que tuvieron, que fue a mediados de octubre. “Habíamos conversado sobre cuestiones particulares, para saber qué estaba haciendo y cómo se sentía. Era una buena forma de hablar con un amigo sentado, tomando un café y fumando”, mencionó.

Resaltó además que el exfiscal no demostró una actitud alarmante. “Yo nunca lo noté con una depresión. Yo me iba a dar cuenta porque uno siente su estado de ánimo”, aclaró el fiscal.

Resaltó además que una de las principales virtudes del exfiscal es que daba todo por sus hijos pequeños. Conviví con él, como viceministro de Seguridad Interna y como colega, por más que tengamos horario reducido. Él vivía para sus hijos. Los llevaba al colegio, volvía a la oficina”, mencionó.

El caso está en manos de buenos investigadores, asegura

Tras la muerte, aseveró que el caso queda en mano de muy buenos investigadores. Hasta ahora se manejan las hipótesis de homicidio o suicidio. Luego de las pericias realizadas en el cuerpo del fallecido, se encontraron restos de pólvora en las manos.

Por otro lado, hasta el momento no se ha encontrado el arma utilizada para los disparos. En la vivienda de Ibarra se encontraron varias armas que formaban parte de su colección, pero ninguna coincide con el calibre de las balas halladas en el cuerpo del exfiscal.

Cabe recordar que Ibarra Mendoza llegó a ser ministro de Seguridad Interna, pero en enero del 2016 renunció a su cargo en el Ministerio del Interior luego de que le robaran armas mientras visitaba a su madre. Fue presionado por el entonces presidente Horacio Cartes para presentar su dimisión.