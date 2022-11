IPS: mejora niño que sufrió paro por supuesto exceso de morfina

“Hoy a la mañana le extubaron. Me explicó una médica que en su cabeza y en su corazoncito no tiene nada que necesite medicación, no tiene catarro ni nada, y me dijo que se le están yendo corticoides”, explicaba ayer Maira Martínez, la mamá de Alex. El niño, de apenas 3 años, está internado desde los primeros días de noviembre en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), donde le diagnosticaron síndrome hemofagocítico.

Entre llantos, Maira había denunciado que luego de haberse recuperado de otra convulsión ocasionada supuestamente tras la aplicación de un medicamento, el viernes el niño estaba bien, sin oxígeno. “Se podía manejar solo, jugaba e incluso ya estaba comiendo bien desde hace cuatro días”, había dicho la mamá, que contó que sin embargo los médicos decidieron aplicarle morfina incluso sin dolor, “para que duerma bien”.

Tras la aplicación de la dosis de morfina, contó Maira, el pequeño despertó “aterrado, todo lánguido” y la enfermera volvió a aplicarle, según la denuncia, otra dosis de morfina.

Acorde la mamá, la frecuencia cardiaca del niño comenzó a bajar rápidamente, su piel oscureció y ante los pedidos de socorro de Maira, el pequeño fue intubado y lo llevaron de urgencia a terapia intensiva.

Tras denuncia pública, en IPS colocaron indicaciones a la vista

Ayer por la siesta, Maira contó que el pequeño ya había sido extubado, recibiendo nebulizaciones y corticoides, pero ya sin sedación. “Les pregunté y me dijeron que ya no le van a sedar, no le van a poner nada de medicamentos. La morfina ya no está indicada”, dijo.

Igualmente la mamá contó que luego de denunciar públicamente lo que ocurría, ayer pegaron a la vista un papel con todas las indicaciones médicas y los medicamentos que el niño debía recibir junto con los horarios.

Maira detalló que en el hospital, desde que el pequeño se internó a principios de este mes, “dos veces ya le hicieron la misma cosa” y que la primera vez ella no se había animado a denunciar. Contó que apenas mejore el niño, ella está haciendo trámites para llevarlo al Hospital de Pediatría Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, porque le confirmaron que allí podrían sanar al pequeño.

Este año, otros tres casos de supuesta mala praxis en el IPS fueron denunciados.