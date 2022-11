Ministros de la Corte le pidieron a Fretes que dé “un paso al costado”

Cada día surgen más denuncias que involucran al ministro Antonio Fretes, titular de la Corte con permiso. Al respecto, el ministro Eugenio Jiménez Rolón calificó esto de “sumamente grave” y aseguró que todos los miembros de la Corte están “en alerta”.

“Hubo más de una conversación, tanto personalmente como por vía telefónica (para pedir a Fretes que dé un paso al costado), estamos evaluando cada momento cómo evoluciona esta cuestión; entre los compañeros hay unanimidad de opiniones: si esto sigue sin aclararse, obligará a tomar posiciones personales”, expresó Jiménez Rolón.

Jiménez Rolón señaló que la respuesta de Fretes fue pedir permiso en su presidencia ante la Corte Suprema de Justicia y añadió que los ministros no tienen la potestad para pedirle su renuncia como ministro, puesto que no fue colocado por ellos en ese puesto, a diferencia de la presidencia de la Corte.

Ministro afirma que supuestos casos de tráfico de influencias son “inéditos”

Aseguró que todos los presuntos casos de tráfico de influencias que están surgiendo son inéditos. “Este es un hecho que no se ha producido nunca en la historia del Poder Judicial, creo que ni siquiera en la región, es sumamente grave y todos los ministros de la Corte son conscientes de eso. Se está tratando de actuar con la mayor institucionalidad posible y reitero que, en definitiva, si no existe consenso, obligará a tomar posiciones personales, salvo que el ministro haya hecho aclaraciones correspondientes, pero lastimosamente no da esa aclaración”, indicó.

Por otra parte, agregó que, de confirmarse todas las denuncias, será un “fuerte golpe” para el Poder Judicial, que en los últimos años está trabajando intensamente para sanearse luego de sucesivas gestiones muy cuestionables.