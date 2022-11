IPS: asegurada debe pagar unos G. 10 millones para realizarse una biopsia de pulmón, denuncia

La carencia de insumos, medicamentos y reactivos de laboratorio se va agudizando en el Instituto de Previsión Social (IPS). Desde hace tiempo, los aportantes del seguro social se quejan del mal servicio y déficit de fármacos, que incluso podría llegar al desabastecimiento total si el ente no abona una deuda de US$ 258 millones que tiene con los proveedores.

Liz Stella Lugo es una de las aseguradas del IPS que se encuentra agobiada por la crisis en la previsional. La mujer debe realizarse una biopsia de pulmón, pero en el Hospital Central le indicaron que tiene que comprar los insumos requeridos porque el ente no los tiene.

“Tengo una metástasis en el pulmón. Soy paciente oncológica con metástasis en los huesos, el cerebro, los vasos y ahora con esta biopsia se debe determinar el tipo de tratamiento a seguir por la metástasis en el pulmón. El IPS no tiene los insumos”, reclamó la asegurada.

Lugo siguió contando que el costo de los insumos solicitados por el IPS rondan los G. 10 millones, un monto excesivo que en este momento le es difícil pagar.

“El médico nos dijo de dónde comprar, pero no sabíamos que sería así de caro; nos enteramos cuando comenzamos a buscar. Nos llevamos una sorpresa al enterarnos que alcanza G. 9.800.000″, relató.

Visto bueno del médico para adquirir opción económica

Ante el elevado costo de los productos necesarios, la paciente contó que con su familia tomaron la iniciativa de buscar los insumos solicitados en otros sitios y que encontraron una ventaja económica. Sin embargo, no saben si el médico dará su visto bueno.

“Averiguamos en otro lado, pero tenemos que preguntarle primero al médico que nos indicó de dónde comprar, si va a ser útil. Se trata de insumos nuevos en el mercado, que se están comercializando ahora; pero no sabemos si el doctor va a aceptar, porque es de otro laboratorio”, dijo.

Según indicó la asegurada, los insumos de diferentes laboratorios tienen una gran diferencia de precios, ya que uno no supera los G. 6 millones.

Larga historia de padecimientos en el IPS

Liz Stella relató a ABC el largo proceso de tratamiento que lleva contra el cáncer y cómo es que en el IPS nunca le brindaron las suficientes prestaciones médicas.

“Tengo una historia larga con el IPS. Hace cinco años, cuando me detectaron el cáncer en el cerebro, fui a Córdoba (Argentina) para tratarme gracias a las donaciones. Tampoco los medicamentos que requería, el IPS me podía proveer. Era un fármaco que costaba más de G. 20 millones y que debía consumir diariamente”, recordó la paciente.

Pese a que intentó obtener la medicina vía amparo y ganó el litigio, la mujer aseguró que no recibió respuesta de la previsional. “Nunca me compraron el medicamento. Fueron dos años que consumí esa droga que compraba de países vecinos. Ni siquiera me mediqué en forma durante ese tiempo, porque era muy cara la medicina”, lamentó.

Medicina con alta demanda no es parte del vademécum del IPS

La asegurada contó además que durante los tres últimos años se ve obligada a comprar el medicamento que utiliza porque IPS no le provee del mismo, argumentando que la droga no forma parte de su vademécum institucional.

Según dijo la paciente, se trata del fármaco Fulvestrant, una medicina útil contra el cáncer de mama que pese a la alta demanda no forma parte del vademécum del IPS.

En una entrevista reciente, el doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), había indicado a ABC que el citado medicamento es de altísima demanda en el nosocomio, hasta donde llegan también los asegurados del IPS solicitando la medicina.

El doctor Rolón había dicho que desde el nosocomio público habían solicitado a la previsional incluir el Fulvestrant en su vademécum institucional.

IPS justifica administración de morfina en terapia pediátrica

Entretanto, tras la denuncia realizada por Maira Martínez, que dice que su hijo de 3 años sufrió un paro cardiorespiratorio por una sobredosis de morfina en el Hospital Central del IPS, el nosocomio emitió ayer un comunicado en el que justifica el uso rutinario de morfina en niños.

Según el documento, el pequeño está bajo sospecha de Hemafagocítico Familiar, una patología con una tasa de mortalidad del 90%, refiere.

“Se utiliza morfina de uso rutinario en terapia pediátrica de salida de sedante, no para el dolor ni para inducir al sueño. En ningún momento sufrió sobredosis, sino que las reacciones son propias de la enfermedad”, dice el IPS.

Asimismo, explican que el niño “sigue bajo control permanente (...) con evaluación multidisciplinaria constante, realización de múltiples estudios aún en seguimiento y filmaciones que facilitan la evaluación del especialista en neurología que realizan el seguimiento”.

Maira indicó que está esperando la mejoría del niño para trasladarlo hasta un hospital de Argentina.