Buen año ganadero, con más de US$ 2.000 de divisas hasta noviembre

Las exportaciones de todos los productos y subproductos de la ganadería, incluyendo carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como también productos y subproductos de origen animal, al cierre de noviembre de este año las exportaciones fueron de unas 555.136 toneladas por US$ 2.013 millones. Esto, en valor es casi un 8% más que lo ingresado en el mismo periodo del año pasado y en mayor proporción que todos los años anteriores, según el reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Lea más: Carne paraguaya: Exportacion superaria los US$ 2.000 millones, afirman

La exportación de cortes de carne bovina, desde enero hasta el cierre de noviembre de este año, fue de 305.091 toneladas por unos US$ 1.578 millones, con lo que supera en 7% en valor a los registros del mismo periodo del 2021, mientras que en volumen es prácticamente igual, solo 0,89% más, informó José Carlos Martin.

Chile lleva el 42% de nuestras exportaciones

Chile sigue siendo el principal mercado de Paraguay, con unas 121.119 toneladas por US$ 659.5 millones, con 42% del total exportado por nuestro país; en segundo lugar, Rusia con un 15% de la torta, con una importación de 59.567 toneladas por US$ 241 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional es Brasil, con 36.008 toneladas por US$ 195 millones. La lista de mercados importantes sigue con Taiwán, también con 12% de nuestras exportaciones, con 34.305 por US$ 181 millones; también, Israel, con 14.168 toneladas por US$ 91,6 millones.

Lea más: Taiwán autorizó el ingreso de carne porcina paraguaya

Mayor exportación de carne de pollo

En los otros productos pecuarios, se destaca que la exportación de carne aviar que hasta noviembre creció 135% en valor y 64% en volumen hasta el cierre de octubre, en comparación con el mismo periodo del 2021. Se exportaron 4.004 toneladas de carne de pollo por US$ 7,22 millones, el lapso referido.

Por otra parte, durante noviembre siguió la tendencia de caída de las exportaciones de carne de cerdo, que se redujo en un 45% tanto en valor como en volumen. En los 11 meses de este año se exportaron carne porcina en unas 1.124 toneladas por US$ 2.673 millones. Sumando las exportaciones de carne porcina, menudencias y despojos hasta noviembre fueron 2.930 toneladas por US$ 5,77 millones.