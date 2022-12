“Estamos atados de pies y manos”, afirma Nenecho sobre estaciones de servicio

El jefe comunal de la ciudad capital, Óscar Rodríguez, negó esta mañana que la Municipalidad de Asunción sea la culpable de la hiperpoblación de estaciones de servicio en Asunción. Afirmó que se ven obligados debido a que un emblema privado recurrió a la Corte Suprema para apelar una ordenanza que habla sobre la distancia de la ubicación entre los servicentros.

“Yo no podía desafiarle a la máxima instancia judicial; nosotros teníamos que empezar a habilitar estaciones de servicio porque el Mades daba la anuencia y decía: ‘En este lugar no se puede prohibir’. Estamos atados de pies y manos”, afirmó en contacto con ABC Cardinal.

Resaltó que pidieron intervenir en el proceso, pero la Corte no respondió a la solicitud. Por ello, ahora plantea una ordenanza para que la Comuna sea más eficiente para controlar las estaciones de servicio.

“Nenecho no responde ni se subleva a Horacio Cartes”

Por otra parte, el intendente aseguró que todos los días es “atacado” por la habilitación de estaciones de servicio y muchos afirman que el problema es que el expresidente Horacio Cartes “le maneja a Nenecho”.

“Todo el mundo dice: ‘Nenecho es un troglodita, es afín a Horacio Cartes’. Absolutamente negativo. Porque las estaciones de servicio que se habilitaron no corresponden a Enex. Sabe perfectamente Horacio Cartes que no me va a llamar a decir: ‘Hacé esto o aquello’, porque Nenecho no responde ni se subleva a Horacio Cartes”, declaró el jefe comunal.

