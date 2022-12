Penúltima jornada de audiencias públicas en concurso de terna para la Fiscalía General

El camarista Emiliano Rolón Fernández evitó ser muy crítico y no evidenció tener conocimientos profundos del manejo del Ministerio Público. Las críticas que realizó al inicio de su exposición fueron de forma genérica y solamente cuando los consejeros realizaron las preguntas ahondó un poco más en sus respuestas. El diputado Roberto González, quien dijo que no le había satisfecho la respuesta de Rolón, igual le puntuó con el máximo de 20. También se escuchó un audio que se filtró cuando este legislador atendió su celular y su micrófono estaba abierto durante su intervención por la vía telemática en las audiencias públicas.

En la audiencia también expuso el abogado Jorge Rolón Luna, cercano al consejero y senador Pedro Santa Cruz. El letrado le había acompañado al legislador para realizar denuncias por afiliaciones de fiscales, pero no se apartó de examinar al postulante en las audiencias públicas.

El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel dio una muy buena exposición al igual que el exmagistrado Luis Alberto Samaniego Correa. Sorprendió gratamente la exposición del asistente fiscal Juan Pablo Rolón.

Los puntajes de la fecha

El resumen de puntajes de la audiencia del juez fue la siguiente: EmilIiano Rolón Fernández (19,87 puntos), Augusto Salas Coronel (19,62), Jorge Rolón Luna (19,5), Luis Alberto Samaniego (19) y Juan Pablo Rolón (18,85).

Emiliano Ramón Rolón Fernández (Camarista, 66 años de edad)

Dijo que como docente se daba cuenta de las deficiencias formativas de los agentes fiscales, sobre todo en lo que respecta al aspecto cognitivo que no es lo ideal y que a causa de ello las investigaciones tenían como destino el famoso “oparei”.

Agregó que como fiscal general del Estado asumirá su liderazgo, que debe hacerse sentir a través de las líneas internas de comunicación. Se tiene Tribunal Disciplinario, una Inspectoría General, un Consejo Asesor, cuya utilidad casi nace se sabe. El fortalecimiento de estas dependencias hará que la Fiscalía General tenga líneas de conducta y se ejercerá el control requerido.

Rolón Fernández también propuso el acercamiento del Ministerio Público a la sociedad. Recordó que la Fiscalía era un apéndice del Poder Judicial, que la labor del fiscal se reducía a complementar la actividad del juez, pero que ahora tiene la tarea de formar el caso, de dirigir la investigación penal, estructurar, organizar rumbos.

Agregó que el acercamiento del Ministerio Púbico a la sociedad es necesario para fortalecer su gestión, porque el pueblo no sabe del funcionamiento de los órganos internos de su institución. La gente debe saber y sentir qué hacen este órgano para que no permee la corrupción.

Acerca de las presiones políticas cuando se le recordó que el 77% de fiscales estaban afiliados a partidos políticos, el camarista dijo que desde que fue electo magistrado suspendió su afiliación, hace 27 años, y que jamás intentó votar en internas. Aseguró que su andar se caracterizó por la independencia y dijo que eso le causó muchos problemas. Agregó que las decisiones que asumió las hizo a conciencia.

Destacó como una de las falencias de los agentes fiscales que en caso relevantes no se hicieron las correcciones para la protección de las evidencias, bregar por la no contaminación y decantación a través de estudios laboratoriales.

Seguidamente, el camarista recordó el caso de la “Matanza del caso Curuguaty”, que el escenario del crimen jamás fue protegido, a 48 horas de los sucesos no llegaban los policías, se saquearon los elementos del área, las armas que se encontraban en el lugar, las evidencias no existían. Indicó que hubo condenados por homicidio pero que no se supo con qué proyectil se perpetró el crimen porque no se hicieron las autopsias. Para más, un helicóptero que sobrevoló la zona, supuestamente revelaría mucho, pero no existió tal filmación.

Rolón Fernández, por su intervención como parte de la Sala Penal de la Corte Suprema, había decretado junto a otros camaristas, ante la inhibición de ministros, revocaron la sentencia condenatoria que había recaído en el juicio oral. Por este hecho, Rolón fue sancionado con la amonestación por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por haber decretado la impunidad en la referida causa.

Jorge Domingo Rolón Luna (abogado, 57 años)

En el caso del abogado, empezó dando bastantes datos estadísticos en su exposición. Los datos no fueron nada alentadores, así por ejemplo, refirió que nuestro país se encuentra en el lugar número 11 de los que más han deforestado. De igual manera, Paraguay se ubica en el lugar 25 de entre 32 países, de entre los que menos luchan contra la corrupción.

Otros datos alarmantes fueron que en el 2020 se han producido unos 133 ataques de sicarios, en el 2021, se produjeron 151 ataques y han muerto unas 180 personas. En cuanto a la calidad de Estado de Derecho, dijo que Paraguay se ubica en el puesto 96 de entre 139 países.

Rolón Luna manifestó que en caso de ser designado fiscal general, tomará como medida de urgencia la apertura de gestión del Ministerio Público, debe dejar de ser corporativa, cerrada y opaca porque no genera ni pone a la sociedad la información básica, exigida por la ley

La FGE es representante de la sociedad, y como tal debe rendir cuentas. El Ministerio Público debe absorber las demandas de la sociedad. La realización de audiencias públicas es un mecanismo vital importancia porque permite conocer las inquietudes sociales, de los gremios de abogados. Criticó que el corporativismo se haya extendido a todos los fiscales. Un portal de denuncias en la web, como tiene la SENAC, serían los primeros pasos a realizar, indicó.

Crimen organizado y el sicariato: el sicariato es la violencia por excelencia del crimen organizado. El trafico de cocaína, es actualmente un eje del tráfico de drogas, eso se ve en las incautaciones históricas en puertos de Europa, que es superior al tráfico de marihuana. Lo que atrajo a la organizaciones criminales brasileñas, es el tráfico de cocaína.

También dijo que la guerra a ciertas drogas se ha perdido y que por ello habría que analizar la posibilidad de legalizar ciertos estupefacientes.

Sobre el medio ambiente, dijo el camarista que lastimosamente nos acostumbramos a pensar de que las instituciones no funcionan, pero creo que la batalla nunca debe dejar de comprometernos. Si el Ministerio Público no está para hacer cumplir la ley, ¿para qué existe?. Agregó que es inadmisible que de 2.998 denuncias sobre delitos contra el medio ambiente, entre 2015 a 2018, apenas se haya llegado a 1% de esos casos a juicios orales, sobre todo en los hechos de deforestaciones. Es posible recuperar el medio ambiente, pero para ello las instituciones deben funcionar, se debe procesar a quien sea, o si no nos encaminamos hacia un desastre ambiental.

El abogado asimismo habló de la cultura inquisitiva del Ministerio Público que debe ser erradicada. Indicó que la oralidad de los juicios no está en los niveles deseados, el alto índice de presos preventivos es un adelanto de pena como lo escriben los estudiosos jurídicos. Se ve como natural la complicidad entre jueces y fiscales, cruzar las líneas del debido proceso. Paraguay es el que más abusa de la prisión preventiva, en el mundo.

Juan Pablo Rolón Ruiz Diaz (Asistente fiscal, 40 años de edad)

El funcionario público fue muy crítico hacia la labor del Ministerio Público. Indicó que en los últimos años se le cuestiona al Ministerio Público que existe un profundo distanciamiento de los intereses sociales, las autoridades están mal asesoradas porque sus colaboradores fueron designados en base a recomendaciones. El corporativismo institucional, la falta de insumos, la falta de nuevos vehículos, la inversión en actividades para promocionar a la institución e incumplimiento de la ley, son los elementos negativos.

También dijo que el Consejo Asesor hasta ahora no está integrado. La población ve al Ministerio Público como una institución corrupta, ausente, parcialista, muy distante de lo que fue años atrás.

El Ministerio Público requiere del combate a la corrupción, de solvencia, honestidad, de un liderazgo fuerte, vigilante, y celoso del presupuesto institucional. Se requiere de la reorganización de equipos con adjuntos para el acompañamiento a los casos requeridos. Nunca más el cargo debe cambiar a la persona, indicó.

Para transparentar la gestión se debe poner en funciones al Consejo Asesor para investigar a los funcionarios en todos los niveles y jerarquías, con rigurosidad, se debe dar publicidad a las audiencias, transmitidas en directo a través de los medios digitales, que la ciudadanía sepa sus derechos y que conozcan las obligaciones de la institución.

Sobre sus funciones en el Ministerio Público, el postulante dijo que hace 14 años es asistente fiscal, que se inició en la unidad de Delitos Ambientales, luego fue reasignado a la Dirección de Análisis y Evaluación Curricular, posteriormente a la Asesoría Jurídica, y ahora está en la Dirección de Protección a Testigos y Víctimas. Agregó que no tiene familiares con poder para acceder a mejores cargos, aunque hizo méritos para ascensos, pero no tuvo respuestas.

Respecto al Consejo Asesor, el postulante dijo que reunirá a los 20 fiscales adjuntos, a los 4 fiscales, al director general de finanzas y administración, para evaluar las condiciones del Ministerio Público y hacer las redistribuciones que correspondan. También pretende revisar la Ley Orgánica, modificar los integrantes del Consejo Asesor para incorporar dos asistentes fiscales para democratizar el gobierno y cogestión de la institución. Explicó que son 5.700 funcionarios, de los cuales 1.700 son asistente fiscales, pero no tienen representación.

Augusto Salas Coronel (Fiscal adjunto, 53 años de edad)

El fiscal adjunto de dilatada carrera en el Ministerio Público reconoció que la institución tiene falta de credibilidad por el estancamiento notable de su gestión, que hace que las investigaciones no sean del agrado de la ciudadanía. Hay ausencia de liderazgo visible, los agentes necesitan la presencia activa de su superior, del apoyo, del respaldo.

Como eje misional propone concretas urgentes medidas dirigidas a recuperar la credibilidad ciudadana, fortalecimiento las unidades fiscales, las unidades especializadas que manejan causas sensibles, graves, que a la vez deben estar dotadas de recursos tecnológicos, de personal humano idóneo.

El narcotráfico y el crimen organizado necesitan cobertura no solo a los agentes sino también a sus familias. Las unidades fiscales en lo civil, electoral y de ejecución, deben ser igualmente cuidadas porque el cumplimiento de la pena debe tener por fin recuperar al ciudadano para su reinserción.

Propone introducir la carpeta fiscal digita, la firma electrónica, el uso del código QR. Reconoció que se está atrasado con relación a la tecnología pero indicó que el MITIC tiene las condiciones para ayudar en ese sentido. La tecnología ayudará a la transparencia en la gestión, será más ágil, se recuperará la credibilidad perdida, y el Estado va a cumplir con sus compromiso de disminuir el uso del papel.

Salas Coronel asimismo propone fortalecer la Dirección de Política Criminal y el relanzamiento del Centro de Investigación Judicial para que trabajen con el Laboratorio Forense, que asimismo necesita de equipamientos nuevos porque hace más de 10 años que no renueva sus equipos y también mejorar la formación de los técnicos. A la vez, se debe redistribuir el talento humano, acompañado de capacitación y para el ello, el Centro de Entrenamiento debe recuperar el sitial y el ISO 9001.

El adjunto asegura que años atrás, el Ministerio Público gozó de la confianza de la ciudadanía. Dijo que le consta porque trabajó en el interior del país como agente fiscal donde constató que la ciudadanía veía con bueno ojos a sus fiscales. Agregó que se debe pedir a los funcionarios que atiende bien a los usuarios, que en caso de rechazar su denuncia lo haga gentilmente.

También dijo que en caso de ser designado fiscal general del Estado, tendrá una política de puertas abiertas.

Luis Alberto Samaniego Correa (Ex camarista, 69 años de edad)

El abogado que fue fiscal, juez y camarista sostuvo que siendo operador de justicia recibió presiones pero que depende de cada persona para saber sobrellevarlas. Aseguró que jamás cedió a las presiones y que incluso siendo juez dictó la prisión del entonces jefe policial Alcibiades Britez Borges, y considera que siendo fiscal general no le va a temblar las manos para tomas decisiones importantes.

Samaniego Correa asimismo dijo que la aplicación de un Código de Ética solamente no va a ser suficiente para luchar contra la deshonestidad. Debe ir acompañado de otras medidas, o sino va a ser letra muerta.

El exmagistrado también criticó a los fiscales que se postulan a la Fiscalía general porque todos objetan que el Consejo Asesor no se reunía. Se preguntó si acaso estos agente no podían haberle dicho a la titular del Ministerio Público para que cumpla la ley y convoque a las reuniones que tanto objetan.

El consejero Pedro Santa Cruz le consultó a Samaniego Correa si porqué habría que creerle que iba a combatir la corrupción. El postulante respondió porque tengo una trayectoria de vida. En este lugar se encuentran el ministro Eugenio Jiménez y el abogado Oscar Paciello que son sus viejos conocidos y que puedan avalar lo que digo, manifestó. Agregó que sabe escuchar a la gente, dijo que se considera honesto y su trayectoria no tiene reparos. También manifestó que se cree capaz de ocupar el cargo. “Nunca me señalaron de deshonesto, mi despacho dejé al día, y voy a cumplir lo que digo”, aseguró.

PUNTUACIONES DE LOS CONSEJEROS

EMILIANO RAMÓN ROLÓN FERNÁNDEZ. Puntaje promedio: 19,87

Eugenio Jiménez: 20

Edgar Olmedo Silva: 19

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín: 20

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: 20

César Ruffinelli: 20

JORGE DOMINGO ROLÓN LUNA. Puntaje promedio: 19,5

Eugenio Jiménez: 20

Edgar Olmedo Silva: 19

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 19

Jorge Bogarín: 19

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: 20

César Ruffinelli: 19

JUAN PABLO ROLÓN RUIZ DIAZ. Puntaje promedio: 18,85

Eugenio Jiménez: 19

Edgar Olmedo Silva: 19

Pedro Santa Cruz: (*)

Roberto González: 18

Jorge Bogarín: 19

Oscar Paciello: 19

Gustavo Miranda: 18 (**)

César Ruffinelli: 20

(*) no estuvo presente en esta exposición.

(**) ya no argumentó su voto, pero dejó su puntaje.

AUGUSTO SALAS CORONEL. Puntaje promedio: 19,62

Eugenio Jiménez: 20

Edgar Olmedo Silva: 20

Pedro Santa Cruz: 18

Roberto González: 19

Jorge Bogarín: 20

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: 20 (*)

César Ruffinelli: 20

(*) ya no argumentó su voto, pero dejó su puntaje.

LUIS ALBERTO SAMANIEGO CORREA. Puntaje promedio: 19

Eugenio Jiménez: 19

Edgar Olmedo Silva: 18

Pedro Santa Cruz: 19

Roberto González: (*)

Jorge Bogarín: 19

Oscar Paciello: 19

Gustavo Miranda: 19 (**)

César Ruffinelli: 20

(*) no argumentó ni puntuó por estar ausente en esta exposición

(**) ya no argumentó su voto, pero dejó su puntaje.

Ubicación de los postulantes tras las audiencias públicas

1) 64,82, Augusto Salas

2) 63,96, Jorge Rolón Luna

3) 63,63, Rodrigo Estigarribia

4) 62,09, Federico Espinoza

5) 60,16, Patricia Rivarola

6) 59,76, Cecilia Pérez

7) 58,5, Gustavo Cáceres

8) 58,48, Manuel Doldán

9) 58,34, Matilde Moreno

10) 57,36, Ricardo Preda

11) 57,15, Luis Samaniego

12) 56,12, Alfredo Barrios

13) 55,62, René Fernández

14) 54,57, Santiago Brizuela

15) 52,74, Alba Cantero

16) 52,62, Carlos Arregui

17) 52,16, Juan Pablo Rolón Ruiz

18) 51,87, Guillermo Ortega

19) 51,37, Emiliano Rolón

ELIMINADOS

20) 49,49, Luis Piñánez

21) 48,92, Edgar Moreno

22) 47,66, Won Suk Choi

23) 46,75, Jorge Dos Santos

24) 44,75, Joel Cazal

25) 44,62, Luz Marina Caballero

26) 42,46, Blas Bernal

Expondrán este viernes, 2 de diciembre:

1) Gustavo Santander Dans

2) Mónica Seifart de Martínez

3) Germán Torres Mendoza

4) Claudia Torres Ozorio

5) Julio Manuel Vasconsellos

6) Roberto Carlos Zacarías