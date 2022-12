“Me pongo nervioso fácilmente”: diciembre y el estallido de las crisis en salud mental

Luis Taboada, director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, habló hoy acerca de las conductas violentas que se tornan frecuentes en diciembre, en temporada de las fiestas de fin de año, y llevan a una crisis emocional, psicológica, que dificulta el relacionamiento con los demás y con uno mismo. Dio indicaciones acerca de cómo identificarlas y cómo enfrentarlas.

“Después de todo lo que vivimos en la pandemia del covid-19, los problemas de salud mental van a pasar a ser la segunda causa de mayor ocupación en Salud Pública”, empezó diciendo el doctor Taboada.

“Los profesionales de psicología, psiquiatría, especializados en salud mental, son pocos, entonces tenemos que salir a amplificar esa puerta laboral no especializada y amplificar los esfuerzos haciendo capacitaciones desde el primer nivel de atención para arriba”, añadió.

“La pandemia nos permitió ver que la salud mental, por más de que antes la misma ya era una necesidad y se visualizó de una manera diferente, creo que tuvo un impacto positivo en el sentido de que nos permitió trabajar más fuertemente desde el Ministerio y con todas las otras dependencias, puesto que salud mental es transversal a todo y debería estar en cada una de las oficinas a nivel ministerial”, dijo.

Así también, en lo que respecta a presupuesto para el tratamiento de este ámbito de la salud a nivel público, señaló: “Lo que hace a presupuesto, la ley de salud mental fue aprobada justamente hablando de esa necesidad, la ley contempla un presupuesto. Hay que entender que la Dirección de Salud Mental perdió ese presupuesto hace diez años y a partir de esta ley estamos contando de nuevo, partiendo de una base que es contar con una unidad presupuestaria, lo que creo sumamente positivo”.

Diciembre y los detonadores de las crisis

“Diciembre, fin de año, las fiestas, cierre de una etapa laboral, siempre es un mes cargado de muchas emociones. Las emociones no son malas; lo importante es, cuando están presentes, qué hacemos con ellas. Mucha gente tiene en meses como este un divague mental importante, muchos pensamientos, ideas acompañadas de emociones y generan pensamientos como ‘cualquier cosa me pone nervioso’ y he ahí el problema”, manifestó Taboada.

El doctor explicó que lo recomendable es buscar ayuda profesional una vez que se identifican ciertas conductas violentas, pero insistió en que es importante también buscar ayuda incluso antes de que aparezcan, para lograr un mejor estilo de vida y evitar llegar a estas conductas.

“Salud mental no siempre es partir de una enfermedad mental, sino muchas veces es construir un bienestar para no desarrollar una enfermedad mental. La violencia tiene un efecto indicador multiplicador y esa violencia debe llamarnos la atención, generar campañas contra ella es fundamental”, explicó.

“Cuando decimos ira y violencia, es lo que se ve, lo último, pero antes hay un proceso mental previo importante y es ahí donde hay que psicoeducar, enseñar a las personas y también cuándo acudir a un profesional. Una cosa es ‘me pongo nervioso fácilmente’ o ‘cualquier cosa me pone nervioso’ y ‘cualquier cosa’ no justifica algo que al cerebro le cuesta demasiado caro, que es ponerse nervioso. Si esa frase sencilla se repite varias veces o siempre está presente, evidentemente a la larga voy a desarrollar un estado mental desfavorable, probablemente una enfermedad”, detalló.

“Tener pensamientos futurísticos, esa rumiación hace que estemos más desconectados del tiempo presente y la irritabilidad, la intolerancia, va a ir creciendo en esa modalidad de pensamiento y en algún momento va a generar violencia como consecuencia. Debemos entender que esos procesos mentales son los que debemos identificar y, si se está haciendo frecuente perder el control y tener ira, deberíamos conversar con un profesional especializado”, indicó.

“‘Cada vez más fácilmente me pongo nervioso’ debería ser un motivo de acudir con un profesional para conversar, no necesariamente por una enfermedad, sino para construir un bienestar o construir un camino distinto a esa evolución de ‘cada vez más nervioso’”, añadió.

La salud mental y las enfermedades de base

El doctor Taboada señaló que el estado mental genera un empeoramiento o mejora la evolución de una enfermedad clínica de base. “En el contexto de la pandemia se utilizó muy frecuentemente el término ‘patología de base’, justamente en relación a lo que es la enfermedad mental, ya que las mismas tienen esa tendencia a mejorar o empeorar una enfermedad de base. Si construimos un bienestar psicológico mental, tenemos más chances de afrontamiento positivo de una enfermedad de base”, afirmó.

“Por el contrario, todas las enfermedades mentales tienen esa tendencia de empeoramiento físico-clínico y desde una enfermedad como ansiedad o depresión tengo más tendencia a desarrollar una enfermedad como hipertensión, diabetes u obesidad, y también siendo hipertenso, diabético u obeso tengo más tendencia a desarrollar ansiedad, depresión u otra enfermedad mental. La relación es bidireccional en este caso”, sostuvo.

El profesional recordó que el Ministerio de Salud Pública cuenta con profesionales de la salud mental a nivel regional. “De cualquier manera, hablar con algún familiar, amigo, acercarse a su médico de cabecera, no especialista y comentar. Ese es el primer paso, es ahí donde tenemos que ganar tiempo. Somos una sociedad invalidante, a veces nos cuesta, no nos podemos permitir hablar de depresión, esa es la primera barrera que debemos romper”, alentó.

En los últimos días se viralizaron varios videos en que se observa a personas con actitudes violentas en el tráfico, madres golpeando descontroladamente a sus hijos, violaciones, asesinatos, casos de depresión, por lo que se encendió la alarma en lo que respecta a salud mental y cómo manejar ciertas situaciones violentas para evitar hechos que lamentar.