Desidia del Mades propicia contaminación, critica concejal de Limpio

La contaminación ambiental ocasionada por frigoríficos “es 99% culpa del Mades (Ministerio del Ambiente)”, refirió el concejal liberal de la ciudad de Limpio, Elio Marecos. Indicó que dicho ministerio aprueba el plan de gestión ambiental de empresas privadas sin la verificación de campo.

El edil recordó el caso de la laguna Cerro, que involucró una investigación a la empresa WalTradding SA, que operaba una curtiembre a orillas de dicho estanque natural. Marecos apuntó que el problema se repite por “desidia del Mades” con el frigorífico Guaraní, que salió del barrio Santa María de Asunción para instalarse en Nueva Esperanza, de Limpio.

El concejal explicó que a la fecha la industria no cuenta con habilitación definitiva debido a que “se basan en una norma que se apoya en la época de la ex SEAN, y no en ninguna Ley, como la de recursos hídricos (RR.HH)”.

Marecos afirmó que Guaraní debe construir una tubería de descarga o canal ambiental hasta el arroyo Itay, obra que no existe.

Frigorífico Guaraní responde sobre aspectos técnicos

El gerente de Medio Ambiente del Frigorífico Guaraní, Daniel González, afirmó que el canal al que se arrojan los desechos “es un canal pluvial con agua permanente que desemboca en el arroyo paso Damián”.

A la afirmación, el concejal Marecos dijo que no era cierto. “No fluye agua permanente, solo cuando llueve”, remarcó.

Sobre la altura de la chimenea de la caldera, cuestionada por el edil, González afirmó que poseía 15 metros, lo cual también fue criticado. “No creo que sean 15 metros porque los gases bajan con el viento sur y el mal olor entra a las casas”, sentenció.

Sobre los puntos cuestionados por la Junta Municipal de Limpio, el funcionario del frigorífico dijo que “ya fueron contestados y salvados”, a lo que Marecos respondió: “contestaron a su manera, ellos no cumplieron (...) existen residuos y sangre. Ellos lanzan de noche, cuando la gente duerme”.

Concejal dice que planta de tratamiento no debe tener olor

González explicó que la planta de tratamiento, por su sistema de descomposición, emite un olor característico y que “el mismo no se puede medir en porcentaje, existen procesos de mitigación que se están aplicando, pero toda industria que procesa sus desechos, tiene olores característicos a los mismos”.

Este comentario fue avalado en su momento por el director de fiscalización del Mades, Julio Mareco.

El concejal limpeño volvió a cuestionar el argumento. “Es mentira que debe tener olor. Ellos no tienen los técnicos indicados para que su sistema funcione en orden”, agregó.

El edil comentó que acompañó de cerca la fiscalización de la planta de tratamiento cloacal de Baradero, en Asunción, en donde se trabaja con materia fecal. Enfatizó que esta planta de tratamiento, pese a sus residuos no emite olor, por lo que criticó los argumentos del Mades y de los técnicos del frigorífico.