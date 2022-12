Limpio: frigorífico no reúne parámetros ambientales, dicen concejales

La Junta Municipal de Limpio exigió a los directivos del frigorífico Guaraní ajustar su planta industrial a determinados parámetros, caso contrario no contarán con la habilitación definitiva, afirmaron varios concejales. Esto fue tras denuncias de contaminación por parte de vecinos del barrio Nueva Esperanza.

“No queremos que sea un Santa María otra vez. Que invierta un poco más y tenga una solución definitiva, no paliativa”, refirió el presidente de la Junta Municipal, Héctor Ávila (ANR).

El concejal Gustavo Pereira Bello (ANR) comentó que hay un expediente en la Junta Municipal, que pide la aprobación del frigorífico, pero como estaba la queja de los vecinos, los ediles no le dieron el visto bueno.

Añadió que la empresa presentó un recurso de amparo “de pronto tratamiento” urgiendo el pedido de habilitación ante la Justicia, pero no fue aceptado.

Ávila dijo que en Limpio están contentos de que una industria invierta en el municipio, pero no a costa del daño ambiental. Expresó que tras la visita al frigorífico, el viernes pasado, con técnicos del Ministerio de Ambiente (Mades), enviaron un borrador que debe ser analizado por los concejales.

El frigorífico cuenta con una habilitación provisoria para construcción, cedida por el Intendente Optaciano Gómez Verlangieri (PLRA), además de la aprobación del plan de impacto ambiental del Mades, comentaron.

Frigorífico incumple con normas ambientales, dice concejal

El concejal Elio Marecos (PLRA), quien manifestó ser especialista en saneamiento, indicó que en varias ocasiones visitó la planta industrial de Guaraní. “He indicado cosas que poner en condiciones. Su descarga hace en un cauce seco y la ley dice que tiene que ser en un caudal ambiental”, enfatizó.

Marecos comentó que dicho factor es el primer punto en tela de juicio. “Tiene que llegar al arroyo Itay. Incumple totalmente al tirar (sus residuos) a un cauce seco”, reiteró.

Respecto a la planta de tratamiento de efluentes, el edil afirmó que la empresa cuenta con tecnología de punta, como manifestó el gerente de medio ambiente de Guaraní, Daniel González.

Sin embargo, acotó que faltan ajustar ciertos parámetros o contar con personal más calificado, debido a que “sale sangre en la descarga en seco”, así como cuero, pelo y grasa.

Marecos también opinó sobre la laguna anaeróbica de la planta. “Tiene olor, lo que significa que no tiene la cantidad suficiente de bacterias o el proceso de floculación no funciona. Una planta de tratamiento no tiene que tener malos olores en ningún momento”.

Sobre la altura mínima de la chimenea, sostuvo que tampoco se adecua a los 10 metros requeridos por la norma española.

Mades otorga licencia sin hacer verificación in situ, cuestionan

El concejal Marecos confirmó que una vez que el frigorífico esté en condiciones, los ediles procederán a aprobar la habilitación definitiva. Sobre la denuncia de los vecinos, comentó que la responsabilidad está sobre el Mades.

“Me llama la atención que el Mades habilite un plan de impacto ambiental sin hacer la verificación a campo. A priori el problema es del Mades que no verifica in situ”, remarcó Marecos.

El funcionario municipal cuestionó que el frigorífico presentó el plan de gestión ambiental, pero el lugar no está en condiciones.

“No tenemos problemas de aprobar, siempre y cuando esté en condiciones. Nosotros estamos de acuerdo a que llegue una industria, pero siempre y cuando no destruya el ambiente”, sentenció.

Mades: frigorífico está aprobado para funcionar

El director de fiscalización del Mades, Julio Marecos, expresó que la funcionalidad del frigorífico está al 100% y que su plan de impacto ambiental “está aprobado para funcionar”. Agregó que el viernes pasado visitaron la planta industrial a pedido de los concejales.

“Revisamos la planta de tratamiento de efluentes. En todos los procesos funciona la planta, en la laguna emite un olor de descomposición característico, para nosotros corresponde dentro de una planta. Nosotros recomendamos que pongan barreras vivas en el lugar. Tiene árboles de eucalipto pero deben aumentar eso”, indicó Marecos.

Sobre el vertido de sangre, el funcionario del Mades comentó que no lo pudieron constatar. Marecos indicó que la industria tiene un canal artificial que se comunica con otro a cielo abierto que desemboca en el arroyo Ytay.