Irregular frecuencia de buses y pésimo servicio castiga a zonas periféricas

Personas afectadas por las largas esperas y el mal servicio que prestan, en general, las unidades de transporte público que operan dentro de los municipios de Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, etc., señalaron que las autoridades del Gobierno Central o los municipios deberían controlar a los buses internos y hacer cumplir las normas básicas que rigen para el sector, porque en la práctica no son controlados, dijeron. Durante un recorrido realizado ayer por la zona de Mariano Roque Alonso observamos a mucha gente esperando buses, principalmente los internos para ir hasta zonas periféricas.

Lea más: Pasajeros deben soportar el calor “infernal” en las paradas y dentro de los buses

Uno de ellos, Vidal Villaverde, se quejó del mal servicio de algunas unidades. “Muchas veces los colectivos no hacen caso al pasajero a la señal de pare, pasan de largo y por eso algunas veces llegamos tarde al trabajo o al compromiso que tenemos”, lamentó. Dijo que las reguladas de frecuencia se sienten a la mañana temprano y también a la tarde. Algunas veces se espera hasta una hora la línea específica.

Por otro lado, Petrona González se quejó de que muchos de los colectivos internos no están en las condiciones técnicas como los que llegan hasta la capital y algunas veces se descomponen; aunque te devuelven el dinero, te hace perder mucho tiempo, indicó.

A su vez, Enrique Brusquetti manifestó que no solo los buses internos tienen servicios deficientes, sino también los interurbanos, porque en su caso, que vive en Villa Hayes, dijo que hay una sola línea y es muy difícil para mucha gente llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, estudios o compromisos, porque en las horas pico, sobrepasa la capacidad de las frecuencias. Brusquetti agregó que fuera de los horarios picos, la espera de buses suele ser muy prolongada.

A su vez, una persona de Limpio, que no quiso dar su nombre, se quejó de la Línea 2 Guaraní, que sigue sacando sus “buses sardinas”, que incluso sin ventanillas ni aire cobran pasaje diferencial.

Lea más: Viceministerio de Transporte triplica subsidio a empresarios pero oculta monto pagado por cada bus

Buses internos deben ser controlados por municipios

Para tener una explicación oficial sobre las quejas de posibles reguladas de los colectivos internos en los municipios, recurrimos al viceministro de Transporte, ingeniero Víctor Sánchez. El mismo explicó que los buses internos dependen de las municipalidades pertinentes y son las comunas las que regulan la operación de sus líneas.

Por otro lado, un funcionario municipal de Roque Alonso, quien pidió no ser mencionado, admitió que en realidad los buses internos –en la mayoría de los municipios– son propiedad de líderes políticos de base, de concejales y hasta de altos funcionarios comunales y que generalmente por eso nadie los molesta.

Largas esperas en el calor

Las altas temperaturas que se registran en Paraguay en las últimas semanas se sienten aún más si la necesidad obliga a estar durante varias horas en la calle. Los usuarios del transporte público son los más afectados, ya que las paradas de buses no son suficientes o no están en condiciones. La situación muchas veces no mejora al subir a los buses.