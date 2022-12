Viceministerio de Transporte triplica subsidio a empresarios pero oculta monto pagado por cada bus

El Viceministerio de Transporte (VMT) reconoció ayer que se triplicó el subsidio a empresarios del sector, pero no informó el detalle de los pagos mensuales. La institución no revela cuánto pagó a cada empresa y, en consecuencia, no se sabe cuánto costó al contribuyente cada bus subsidiado.