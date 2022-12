CM pospone nuevamente el estudio de reglamento de concurso para la Corte

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM) Abog. Oscar Paciello Samaniego, con la anuencia de los demás miembros que no objetaron la posposición de estudio del reglamento de concurso para integrar la terna la Corte Suprema de Justicia, fijó este tema para el jueves 22 de diciembre, a las 8:30, en sesión extraordinaria. Hay una sustancial diferencia del proceso de integración de terna para la Fiscalía General, que fue realizado con celeridad pocas veces vista en estos concursos.

La conformación de terna es para reemplazar en el cargo al ministro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema Antonio Fretes, quien deberá abandonar el alto tribunal el 10 de marzo de 2023 cuando cumpla 75 años, edad límite impuesta por la Constitución Nacional para ejercer la magistratura Judicial.

Fretes es cuestionado actualmente por supuestos hechos de corrupción pública, en los que estaría involucrado.

El inicio del estudio del reglamento se viene posponiendo desde el pasado lunes 12 de diciembre. En aquella ocasión, en la sesión se resolvió que el pleno del Consejo de la Magistratura (CM) se constituya en Comisión para analizar el reglamento que será utilizado para el concurso de la Corte Suprema de Justicia.

El senador del Frente Guasu (FG) Pedro Arthuro Santa Cruz presentó en noviembre pasado un proyecto de reglamento que sería utilizado para la conformación de terna para la Corte Suprema.

Exámenes

Lo que llama la atención es que el reglamento que será estudiado es casi el mismo que fue utilizado en conformaciones de ternas anteriores para la Corte. Si bien es cierto, el presidente del CM Paciello Samaniego, había adelantado su intención de eliminar el examen de conocimientos generales y específicos para los postulantes.

Paciello Samaniego había justificado para la eliminación del examen diciendo que los postulantes son doctores en derecho, y que por lo tanto, deben tener necesariamente conocimiento del derecho.

Como se sabe, muchos “doctores” en derecho, no se presentan al concurso porque justamente no quieren ser sometidos al exámenes de conocimientos porque en caso de no dar una buena evaluación, estarán expuestos a las críticas de la ciudadanía y de sus propios colegas.

Empero, hay otra propuesta de mantener el examen de conocimientos pero a la vez bajar la cantidad de puntajes máximos (actualmente es de hasta 20 puntos).

En el reglamento, según se manifestó en la sesión de este lunes 19 de diciembre, se estaría analizando si convocan nuevamente al Tribunal de Honor, conformado por reconocidos juristas quienes realizan las evaluaciones a los postulantes, en las audiencias públicas.

Participaron de la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2022, de forma presencial, el presidente del CM Oscar Paciello Samaniego y los consejeros Jorge Bogarín Alfonso, el ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón y César Ruffinelli, y de forma telemática participaron el vicepresidente Gustavo Miranda Villamayor, el senador Pedro Santa Cruz, el diputado Roberto Eudez González y el representante del Poder Ejecutuvo Edgar Olmedo Silva.